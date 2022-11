Maćkowiak-Pandera: Polacy potrzebują więcej zachęt do oszczędzania gazu, bo inaczej będzie drogo Ciepłownictwo

Forum Energii przedstawiło dane na temat zużycia gazu w Polsce, które sugerują, że zużycie gazu, które w czasie kryzysu energetycznego powinno spadać, znów rośnie. – Białe certyfikaty jako mechanizm zachęt do oszczędzania energii to za mało, potrzebujemy innego mechanizmu redukującego zużycie konkretnie gazu w krótkim czasie. W innym razie zaraz ceny gazu znowu zaczną szybować w górę – ostrzega Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum.

Dane zebrane przez Forum Energii pokazują, że zużycie gazu przez gospodarstwa domowe, mały przemysł oraz sektor usług sięgnęło w czterdziestym szóstym tygodniu roku 3557 GWh. To najwięcej w historii. Wzrosło o jedną trzecią w ciągu tygodnia. Co ciekawe, Polacy zaczęli wykorzystywać gaz z magazynów zgromadzonych na terenie Ukrainy, co oznacza, że zużywają go coraz więcej bo korzystają już nie tylko z własnych pojemności w kraju.

1/6 #gaz #nitka Sezon grzewczy oficjalnie się rozpędza. W ciągu tygodnia o 1/3 wzrosło zużycie gazu wśród odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,tj. gospodarstw domowych, małego przemysłu i usług. Nigdy dotąd w 46. tyg.roku nie notowaliśmy tak dużego zużycia (3557 GWh). pic.twitter.com/eY043LuI8t — Forum Energii (@ForumEnergii) November 22, 2022

– Z naszych danych wynika, że zużycie gazu w tej chwili jest o 5 procent wyższe niż średnia z ostatnich lat. Takie są fakty – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Oczywiście jest dość zimno, znaczna część to ogrzewanie, ale też przemysł zużywa niemal tyle samo co rok temu. Jednak sytuacja na rynku gazu jest zupełnie inna niż rok temu, musimy zmienić sposób myślenia.

– Nie korzystamy już w ogóle z rosyjskiego surowca i jest ogromna konkurencja pomiędzy sąsiadami, bo w krótkim czasie cała Europa odcina się od rosyjskiego gazu. Bardzo brakuje systemowych zachęt rządu dotyczących redukcji użycia gazu. Latem, gdy gaz był bardzo drogi jego zużycie mocno spadło, teraz gdy ceny są dużo niższe zużycie wraca do starego poziomu. Białe certyfikaty jako mechanizm zachęt do oszczędzania energii to za mało, potrzebujemy innego mechanizmu redukującego zużycie konkretnie gazu w krótkim czasie. W innym razie zaraz ceny gazu znowu zaczną szybować w górę – ostrzega nasza rozmówczyni.

Komisja Europejska nie zdołała przeforsować obowiązku ograniczenia zużycia gazu w Unii. Jest zachęta do ograniczenia go o 15 procent i obowiązkowa redukcja w razie ogłoszenia alertu gazowego, czyli w sytuacji niedoboru gazu na rynku. Niemcy wprowadziły obowiązkowe redukcje zużycia gazu. Polska zachęca obywateli kampaniami informacyjnymi, ale jednocześnie mrozi ceny gazu, dając zachętę popytową.

Opracował Wojciech Jakóbik