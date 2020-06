Polska rozmawia z Niemcami o rozwoju elektromobilności Alert

Minister Klimatu Michał Kurtyka. Fot.: Ministerstwo Klimatu

Wyzwania i szanse rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsce były głównym tematem pierwszego spotkania polsko-niemieckiej platformy ds. elektromobilności. W wydarzeniu, które odbyło się 16 czerwca 2020 roku, wziął udział minister klimatu Michał Kurtyka.

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań

Przedmiotem rozmów była dyrektywa w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, która ma zostać przedłożona przez Komisję w 2020 roku, która wymaga od Polski i Niemiec ścisłej współpracy. – Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólny grunt, aby zapewnić najlepsze możliwe rozwiązania dla europejskiego sektora transportu – powiedział minister Michał Kurtyka. – Standaryzacja ulg podatkowych w całej UE, wprowadzenie środków mających na celu wycofanie wysokoemisyjnych pojazdów z sektora transportu oraz jasne regulacje, które pozwalają na bezpieczną rozbudowę i eksploatację sieci elektroenergetycznych, to najważniejsze kwestie – dodał.

Ponadto w kwestii współpracy międzynarodowej, Polska wyraziła otwartość na inwestycje w zakłady produkcyjne w kraju. – Jesteśmy obecnie głównym producentem akumulatorów do pojazdów elektrycznych, w tym autobusów, jak i jednym z głównych producentów części zamiennych do pojazdów w UE. Posiadamy dobrze wykwalifikowany personel, sieci dystrybucyjne, doświadczenie we wspieraniu nowych inwestorów oraz atrakcyjną lokalizację w centrum globalnych łańcuchów dostaw. Doświadczenie i aktywa niezbędne do rozwoju sektora transportu sprawiają, że Polska stanowi atrakcyjne miejsce do inwestycji – dodał.

– Naszym celem jest dalszy rozwój sektora transportu. Szybkie wdrożenie pojazdów elektrycznych jest wyzwaniem, ale także doskonałą okazją, aby nadać naszym gospodarkom nowy impet i zmniejszyć ślad węglowy w transporcie – powiedział minister Michał Kurtyka.