Wygrany arbitraż z Gazpromem wpłynął na wyniki finansowe PGNiG w drugim kwartale

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale roku. Wyniesie on 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem – podała spółka.

Według szacunków, skonsolidowane przychody PGNiG spadły w drugim kwartale do 7,28 mld zł z 8,28 mld zł przed rokiem. Skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł do 7,27 mld zł z 0,96 mld zł rok wcześniej.

PGNiG podawał wcześniej, że rozliczenie aneksu do kontraktu jamalskiego m.in. zmniejszy koszty operacyjne PGNiG dotyczące gazu o 5,69 mld zł, a dodatkowo na wyniki drugiego kwartału koncernu wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy – zaliczka na podatek za czerwiec wyniosła ok. 1,1 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu „Poszukiwanie i Wydobycie” spadł do 0,17 mld zł z 0,69 mld zł rok wcześniej (w tym odpis obniżył wynik segmentu o 0,09 mld zł). W segmencie „Obrót i Magazynowanie” zysk EBITDA wzrósł do 6,65 mld zł z 0,16 mld zł straty przed rokiem. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym spadła do 0,41 mld zł z 0,49 mld zł, a w segmencie wytwarzania wzrosła do 0,12 mld zł z 0,06 mld zł.

Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny wzrósł do 6,45 mld zł z 0,29 mld zł.

W komunikacie podano, że w segmencie „Poszukiwanie i Wydobycie” na wyniki wpłynęły m.in. niższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny ropy naftowej Brent, ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii (o 49 procent w porównaniu do drugim kwartału 2019 roku) oraz dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. minus 94 mln zł. Jednocześnie wzrósł wolumen wydobycia ropy naftowej w Norwegii.