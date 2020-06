Gazprom przelał na konto PGNiG 1,5 mld dolarów nadpłaty za zawyżone ceny gazu Alert

Rosyjski Gazprom przekazał, że zwrócił całą nadpłatę za sprzedany gaz polskiej spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Jest to realizacja wyroku trybunału arbitrażowego w Sztokholmie, który w sporze między spółkami orzekł na korzyść PGNiG, który uważał, że cena za surowiec jest zbyt wysoka.

Gazprom płaci ale nadal nie zgadza się z decyzją…

Gazprom jednak nadal podtrzymuje wniosek do trybunału o odwołaniu się od tej decyzji. PGNiG informował wcześniej, że ustalił z Gazpromem spłatę 1,5 mld dolarów zasądzonej nadpłaty do 1 lipca tego roku. Data ta ma wynikać z podpisanego między spółkami aneksu do umowy jamalskiej.

15 czerwca PGNiG poinformował, że zawarł aneks do kontraktu kontrakt jamalskiego dotyczącego sprzedaży gazu do Polski. Aneks został podpisany piątego czerwca 2020 roku w formie elektronicznej, a następnie, do 15 czerwca 2020 roku zostały złożone podpisy i nastąpiła wymiana oryginałów dokumentów.

W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, wydanym 30 marca 2020 roku. Ponadto w aneksie zostały określone warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od pierwszego listopada 2014 roku.

… i sugeruje podwyżki

Agencja informacyjna ICIS przekazała, że 27 czerwca rosyjski producent gazu ziemnego Gazprom potwierdził, iż będzie dążyć do podwyższenia ceny kontraktowej za wolumeny sprzedawane polskiemu państwowemu dostawcy PGNiG. Przedstawiciele Gazpromu zapowiedzieli po podpisaniu aneksu, że prowadzone są także rozmowy o zrewidowaniu ceny kontraktowej od 2017 roku i są podstawy do jej podwyższenia. – Zgodnie z kontraktem, firmy prowadzą rozmowy o zrewidowaniu ceny kontraktowej od 2017 roku. Gazprom Export uważa, iż są podstawy do zwiększenia ceny – czytamy w stanowisku koncernu z połowy czerwca.

Wygrana PGNiG