Gazprom chciałby podwyższyć ceny gazu PGNiG Alert

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Gazprom będzie dążyć do podwyższenia ceny kontraktowej za wolumeny gazu ziemnego dostarczanego Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu. Informację przekazała agencja ICIS. To nie pierwsza taka deklaracja Rosjan. W połowie czerwca koncern zapowiedział, że są podstawy do zwiększenia ceny.

Wyższa cena

Agencja informacyjna ICIS przekazała, że 27 czerwca rosyjski producent gazu ziemnego Gazprom potwierdził, iż będzie dążyć do podwyższenia ceny kontraktowej za wolumeny sprzedawane polskiemu państwowemu dostawcy PGNiG.

W połowie czerwca Gazprom podpisał aneks do kontraktu z PGNiG będącego konsekwencją przegranej Rosjan przez Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Rosjanie podkreślili, że odbyło się to „bez szkody dla swego stanowiska w sprawie apelacji do wyroku Arbitrażu, którą przedłożyli w maju. Przedstawiciele koncernu dodali wówczas, że prowadzone są także rozmowy o zrewidowaniu ceny kontraktowej od 2017 roku i są podstawy do jej podwyższenia. – Zgodnie z kontraktem, firmy prowadzą rozmowy o zrewidowaniu ceny kontraktowej od 2017 roku. Gazprom Export uważa, iż są podstawy do zwiększenia ceny – czytamy w stanowisku koncernu z połowy czerwca.

PGNiG poinformowało w połowie czerwca, że zawarło z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w którym m.in. zostało uzgodnione, iż pierwszego lipca 2020 roku koncern rosyjski zwróci ok. 1,5 mld dolarów nadpłaty za gaz dostarczany po pierwszym listopada 2014 roku. W aneksie strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego, a wskazanej w wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 roku.

30 marca 2020 roku PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku Trybunału w Sztokholmie, nowa cena ma być naliczana od pierwszego listopada 2014 roku.

Na początku czerwca 2020 roku Gazprom złożył skargę do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, domagając się uchylenia wyroku końcowego z 30 marca. Przedstawiciele PGNiG powiedzieli wówczas, że skarga nie wpływa na realizację decyzji arbitrażu i nie ma możliwości zmiany w zakresie merytorycznym.

ICIS/Bartłomiej Sawicki