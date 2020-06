PGNiG otrzyma 1,5 miliarda dolarów zwrotu od Gazpromu Alert

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zawarł aneks do kontraktu kontrakt jamalskiego dotyczącego sprzedaży gazu do Polski. Aneks został podpisany piątego czerwca 2020 roku w formie elektronicznej, a następnie, do 15 czerwca 2020 roku zostały złożone podpisy i nastąpiła wymiana oryginałów dokumentów.

1,5 mld dolarów dla PGNiG

W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, wydanym 30 marca 2020 roku. Ponadto w aneksie zostały określone warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej z mocą wsteczną od pierwszego listopada 2014 roku.

W konsekwencji PGNiG spodziewa się zwrotu nadpłaty przez Gazprom na rzecz spółki w kwocie około 1,5 mld dolarów netto. Płatność ma zostać uregulowana do pierwszego lipca 2020 roku.

PGNiG wskazuje możliwość zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom w przyszłości, efektywnie od pierwszego listopada 2017 roku wskutek wniosku spółki o renegocjację ceny kontraktowej. Ponadto spółka wskazuje możliwość zmiany ceny kontraktowej wskutek wniosku o renegocjację złożonego przez Gazprom.

