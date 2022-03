Polska porzuci gaz z Rosji po kontrakcie jamalskim Alert

Wizyta premiera i pełnomocnika na terenie rozbudowy tłoczni Goleniów. Fot. Kancelaria Premiera RP.

– Kontrakt długoterminowy z Gazpromem kończy się w tym roku. Więcej nie będziemy kupowali surowca rosyjskiego – informuje Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przy okazji dalszych prac na rzecz ukończenia gazociągu Baltic Pipe z Norwegii, przez Danię do Polski.

Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził miejsce rozbudowy tłoczni w Goleniowie, która jest elementem projektu Baltic Pipe, gdzie spotkał się z ministrem Naimskim. – Jesteśmy świadkami wielkiego dzieła, konsekwentnej realizacji gazociągu, który da nam niezależność” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kancelaria Premiera przypomina, że rozbudowana tłocznia w Goleniowie odpowiedzialna będzie za przesyłanie do klientów zwiększonych ilości gazu z Baltic Pipe oraz Terminalu LNG w Świnoujściu. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 roku. Baltic Pipe ma osiągnąć pełną przepustowość do końca roku. – Terminów dotrzymujemy co do tygodnia. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do tego – napisał minister Naimski na Facebooku. – Kontrakt długoterminowy z Gazpromem kończy się w tym roku. Więcej nie będziemy kupowali surowca rosyjskiego – zadeklarował.

Kancelaria Premiera/Piotr Naimski/Wojciech Jakóbik