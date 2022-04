Polska porzuci LPG z Rosji do końca 2022 roku Alert

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska porzuci import gazu płynnego LPG z Rosji do końca roku.

– Rezygnujemy do końca roku z gazu płynnego LPG, przygotowujemy infrastrukturę, kierunki importu po to, aby nie było importu z Rosji – zapowiedział premier RP. To odpowiedź na krytykę za utrącenie poprawki senackiej wprowadzającej embargo na LPG oprócz tego na węgiel zaproponowanego przez Sejm RP.

– – LPG, czyli gaz używany przez ponad 3 mln użytkowników samochodów, a także do ogrzewania domów, będzie podlegał również tym samym ograniczeniom i restrykcjom, które zaproponowaliśmy wraz z radykalnym odejściem od węglowodorów – zapewnił Mateusz Morawiecki.

Unia Europejska wprowadziła embargo na węgiel rosyjski. Trwają dyskusje na temat analogicznego ruchu w sprawie gazu, ropy oraz innych surowców z Rosji odpowiedzialnej za atak na Ukrainę.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik