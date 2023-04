Pół biliona złotych na rozwój sieci elektroenergetycznych Polski do 2040 roku Alert

Strategia energetyczna Polski po aktualizacji przewiduje wydatek 500 mld złotych do 2040 roku na rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Linia elektroenergetyczna. fot. pixabay.com

Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski przypomniał, że zaktualizowana strategia energetyczna PEP2040 przewiduje około 500 mld zł na nowe sieci przesyłowe do 2040 roku. – Mamy 60 mld zł w planie rozwoju do 2030 roku i szacujemy, że co najmniej drugie albo trzecie tyle będzie potrzebne na sieć przesyłową – powiedział Sikorski podczas prezentacji aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Zaznaczył, że będzie na ten cel konieczne finansowanie zewnętrzne. Inwestycje PSE mają ułatwić rozwój OZE oraz ich integracje w krajowym systemie elektroenergetycznym. – Musimy zapewnić, aby działać równomiernie w obu obszarach tak, aby jeden nie wyprzedzał drugiego, bo będziemy wtedy tworzyć dodatkowe koszty – powiedział prezes PSE.

Aktualizacja PEP2040 przewiduje czterokrotny wzrost mocy źródeł odnawialnych (OZE) do 68 procent mocy zainstalowanych w systemie i ponad 50 procent udziału w produkcji energetycznej. Ma ich być 50 GW w 2030 roku i 88 GW w 2040 roku. Atom ma odpowiadać za 23 procent produkcji energii w 2040 roku z 7,8 GW mocy wytwórczych. Razem mają dawać 74 procent mocy wytwórczej i 73 procent energii ze źródeł zeroemisyjnych. W sumie ma być 130 GW mocy wytwórczych w Polsce w 2040 roku.

Wojciech Jakóbik