Rząd zaprezentuje szczegóły mechanizmu zamrożenia cen energii Alert

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe rozwiązania na rzecz zamrożenia cen energii elektrycznej.



Premier Mateusz Morawiecki. Źródło: Twitter/KPRM

Szef rządu podkreślił, że na skutek kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainie oraz gwałtownym ograniczeniem dostaw gazu ze wschodu propozycje spółek energetycznych, które trafiają do samorządów są propozycjami wysokich podwyżek.

– Kryzys energetyczny wymaga od nas szczególnej mobilizacji od całej administracji publicznej, nie tylko od rządu. Cała administracja publiczna odpowiada za to, żeby węgiel, energia ciepło docierały do mieszkańców – mówił Mateusz Morawiecki.

Na spotkaniu z przedstawicielami związku samorządów polskich i stowarzyszenia prezydentów miast polskich, Mateusz Morawiecki mówił o rozwiązaniach, które już zostały opracowane i zrealizowane. Premier zapowiedział również, że w czwartek, szóstego października zostaną zaprezentowane szczegóły zamrożenia cen energii elektrycznej. – Dzisiaj zaprezentujemy szczegóły zamrożenia, do pewnego poziomu, wzrostów cen energii elektrycznej, tak żeby to nie były przyrosty o 200, 300 czy nawet tysiąc procent, które były proponowane przez firmy energetyczne – powiedział premier.

– Robimy to tak jak obiecywaliśmy, zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacać do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe i jednocześnie siłą finansów publicznych. Wspieramy samorządy i chcemy, żeby samorządy wzięły udział we wsparciu obywateli – dodał premier.

Premier mówił, że dzięki tym zabiegom uda się skutecznie załagodzić skutki inflacji. – Wspieramy samorządy i chcemy, żeby samorządy wsparły obywateli. Tańszy prąd do 2000 kWh rocznego zużycia to zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Ograniczenie wzrostu do poziomu niewielkich podwyżek, to również ograniczenie inflacji – przekonywał Morawiecki.

Twitter/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Gryczka