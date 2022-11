Polskie służby ćwiczą obronę infrastruktury krytycznej przed dronami Alert

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego razem z innymi służbami w Polsce ćwiczyła obronę infrastruktury krytycznej przed dronami. Takie urządzenia służą Rosji do niszczenia infrastruktury na Ukrainie i mogą zagrozić energetyce NATO po sabotażu Nord Stream 1 i 2.

Sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2 oraz seria incydentów z udziałem energetyki europejskiej jak blackout Bornholmu czy wyciek Ropociągu Przyjaźń w Polsce skłoniły NATO do wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej. Norwegia postawiła siły zbrojne w stan gotowości i razem z sojusznikami wzmacnia ochronę infrastruktury energetycznej na Morzu Północnym, która służy między innymi do dostaw gazu przez gazociąg Baltic Pipe do Polski.

Teraz ABW we współpracy ze Służbą Wywiadu Wojskowego oraz innymi instytucjami ćwiczy, aby zbadać podatność przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych zwanych z angielskiego dronami. – Ważnym aspektem działań w Lublińcu było jednocześnie potwierdzenie użyteczności przeprowadzonych eksperymentów i uzyskanej przy tej okazji wiedzy w kontekście działań hybrydowych oraz przedsięwzięć dywersyjno-sabotażowych, które wrogie podmioty państwowe (służby specjalne) i pozapaństwowe (organizacje terrorystyczne) mogą realizować na niekorzyść bezpieczeństwa oraz potencjału obronnego RP – podaje Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. – Ćwiczenia były kontynuacją cyklu wcześniejszych działań podejmowanych przez ABW od 2021 roku na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ekstremistyczną eksploatacją improwizowanych ładunków wybuchowych i substancji CBRN, których wcześniejszy etap był realizowany w lipcu i wrześniu br. na poligonie WITU w Zielonce.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego/Wojciech Jakóbik