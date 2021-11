Polska Spółka Gazownictwa przyłączy gminę Mordy do krajowej sieci gazowej Alert

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – wybudowała gazociąg liniowy, który pozwolił przyłączyć gminę Mordy w powiecie siedleckim do krajowej sieci gazowej, podała spółka.

Gmina Mordy będzie przyłączonado krajowej sieci gazowej

– Mordy to jedna z gmin, która skorzystała z programu przyspieszenia inwestycji gazociągowych. Proces gazyfikacji tej miejscowości rozpoczął się na przełomie 2019 i 2020 roku. Polegał on na gazyfikacji wyspowej, czyli budowie stacji regazyfikacji LNG, do której skroplone paliwo dostarczane jest specjalnymi cysternami kriogenicznymi. Następnie zamieniane jest ono z postaci ciekłej w gazową – czytamy w komunikacie.

Po niecałych dwóch latach PSG zakończyła budowę gazociągu liniowego na tym terenie. W ramach inwestycji wybudowano na tym terenie blisko 19 km sieci dystrybucyjnej. Docelowo gazociąg ma służyć ponad 500 nowym klientom. Obecnie trwają prace związane z odbiorami instalacji, które powinny potrwać do końca listopada.

– Polska Spółka Gazownictwa z grupy kapitałowej PGNiG tylko w pierwszym półroczu tego roku wybudowała prawie 3 tys. km nowych sieci gazowych i ponad 60 tys. przyłączy gazowych w całej Polsce. Te pozytywne dane wskazują, że w tym roku osiągniemy jeszcze lepsze wyniki gazyfikacji niż w 2020 roku. To inwestycja rozwojowa i w długim okresie dla takich gmin i miejscowości jak Mordy rozbudowa gazowego systemu dystrybucyjnego stwarza perspektywę poprawy konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw i sprzyja ochronie środowiska – skomentował prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

-Polska Spółka Gazownictwa stale realizuje nowe inwestycje, rozbudowując sieć dystrybucji gazu ziemnego na terenie całej Polski. W ostatnich latach na takie działania w powiecie siedleckim przeznaczyliśmy blisko 25 mln zł. Podłączenie gminy Mordy do krajowej sieci gazowej to nie tylko dobra informacja dla tutejszych mieszkańców. Wszystko dlatego, że stacja regazyfikacji LNG, która została wybudowana tu niecałe dwa lata temu, zostanie teraz przeniesiona w inne miejsce, gdzie jeszcze nie ma wybudowanej sieci gazowej – dodał prezes PSG Robert Więckowski.

Dzięki zakończonej inwestycji łączna długość gazowej sieci dystrybucyjnej na terenie powiatu siedleckiego wzrosła do ponad 566 km. W ostatnich latach oddano tu do użytku 52,5 km nowych gazociągów.

ISBnews/Aleksander Tretyn