Polska szuka substytutu litu i innych metali ziem rzadkich Alert

Polska bada możliwości wykorzystania substytutu litu i innych materiałów ziem rzadkich, które mogą ułatwić jej transformację energetyczną.

Kopalnia litu fot. Tianqi

Polska bada możliwości wykorzystywania substytutu litu oraz innych metali ziem rzadkich. – Polityka surowcowa definiuje opiera się i definiuje te surowce, które na dzień dzisiejszy są wykorzystywane. Dzisiaj widzimy, że transformacja energetyczna wymusza zagospodarowanie obszarów gospodarczych, które powinniśmy uruchomić w naszym kraju. Jeśli poznamy obszary, które będziemy uruchomiać w Polsce, wówczas możemy dostosować potrzeby surowcowe. Być może część tych potrzeb jest spełnionych, więc będziemy dyskutować i starać się wprowadzić punkt patrzenia, że nie tylko surowce krytyczne są niezbędne, ale mogą być również zastąpione innymi ogólnie dostępnymi surowcami, takimi jak metale ziem rzadkich, lit – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.

– Powinniśmy szukać substytucji surowcowych i tym się również zajmujemy. Nie chcę teraz zdradzać szczegółów, ale w najbliższych tygodniach mogą się pojawić dodatkowe informacje na ten temat – dodał minister Dziadzio.

Lit jest wykorzystywany m.in. do produkcji baterii samochodów elektrycznych. Metale ziem rzadkich służą do wytwarzania półprzewodników, które są niezbędnym elementem elektroniki, sprzętu wojskowego czy pojazdów. Jest także potrzebny do transformacji energetycznej.

Wojciech Jakóbik / Jędrzej Stachura