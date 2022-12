Pięć miliardów zł dla energochłonnych z zielonym światłem Komisji Alert

Komisja Europejska zatwierdziła polski plan wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych doświadczonych kryzysem energetycznym kwotą 1,1 mld euro, czyli 5,1 mld złotych.

Komisja uznała, że gospodarka Unii Europejskiej ulega zaburzeniu przez inwazję Rosji na Ukrainie, pozwalając na realizację planu polskiego ministerstwa rozwoju i technologii w postaci dotacji bezpośrednich na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw energochłonnych z sektorów uznanych za szczególnie wrażliwe na obecny kryzys. – O zwiększoną kwotę pomocy będą mogły ubiegać się te przedsiębiorstwa, które ponoszą straty z działalności operacyjnej, a zwłaszcza te, które zanotowały: spadek wskaźnika EBITDA (wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) o co najmniej 40 procent w okresie pomiędzy 1 stycznia lub 1 lipca a 31 grudnia 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku; lub ujemny wskaźnik EBITDA w okresie pomiędzy 1 stycznia lub 1 lipca a 31 grudnia 2022 roku – informuje Komisja.

Jeden beneficjent może uzyskać pomoc wartą do 50 procent kosztów kwalifikowanych i nie większą niż cztery miliony euro. Szczególnie dotknięte sektory mogą liczyć na pokrycie do 80 procent kosztów kwalifikowanych i kwotę do 50 mln euro.

Komisja przypomina, że 19 marca 2020 roku przyjęła tymczasowe ramy prawne w związku z pandemią koronawirusa, które zmieniano na przestrzeni 2020 i 2021 roku. – Jak zapowiedziano w maju 2022 roku, tymczasowe ramy kryzysowe w związku z pandemią COVID nie zostały przedłużone poza ustaloną datę wygaśnięcia, to znaczy 30 czerwca 2022 roku, z pewnymi wyjątkami. W szczególności środki wsparcia inwestycji i wsparcia wypłacalności mogą być nadal wprowadzane do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto tymczasowe ramy kryzysowe w związku z pandemią COVID przewidują już elastyczne przejście, z wyraźnymi zabezpieczeniami, w szczególności w odniesieniu do opcji konwersji i restrukturyzacji instrumentów dłużnych, takich jak pożyczki i gwarancje, na inne formy pomocy, takie jak dotacje bezpośrednie, do 30 czerwca 2023 roku – czytamy w komunikacie Komisji.

MPiT podaje, że o wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady energochłonne, w przypadku których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej trzy procent wartości produkcji i które działają w branżach wskazanych przez KE. To m.in. produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego. – Okres realizacji programu obejmuje 2022 roku. Istnieje możliwość jego przedłużenia na przyszły rok. Warunkiem dla wypłat rekompensat za 2023 rok jest wydłużenie obowiązywania bądź modyfikacja Tymczasowych Ram – podaje. – Rządowa pomoc dla firm energochłonnych jest uzupełnieniem programu rekompensat kosztów pośrednich dla przemysłów energochłonnych. Budżet na lata 2022-2031 wyniesie ok. 45,4 mld zł. Przewidywana liczba przedsiębiorców mogących ubiegać się o wsparcie to 200 podmiotów z sektorów i podsektorów energochłonnych.

Komisja Europejska/Ministerstwo rozwoju i przemysłu/Wojciech Jakóbik