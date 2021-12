Polska zainwestuje 126 milionów złotych w infrastrukturę energetyczną Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska przekaże środki funduszy unijnych na potrzeby inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Ma to zwiększyć możliwości przyłączania do sieci nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość inwestycji wynosi 126 milionów złotych.

Ministerstwo klimatu i środowiska podkreśla, że budowa Głównych Punktów Zasilających (GPZ) w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technicznie rozwiązania zapewnia niezawodność dostaw energii elektrycznej, a także sprzyja obniżaniu strat sieciowych.

Dofinansowanie obejmie rozbudowę GPZ Wilkołaz (65 MWe), przebudowę stacji Abramowice (100 MWe) oraz budowę GPZ Felin (125 MWe) i GPZ Huszlew (70 MWe).

Całkowita wartość tych inwestycji to 126 079 920,00 złotych, w tym 71 626 997,99 złotych z funduszy unijnych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Jest to również kolejny krok w kierunku wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej oraz ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, co wpływa również na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura