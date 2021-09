Puda: Chcemy, by inwestycje w OZE w rolnictwie były wspierane z Polityki Spójności oraz ze środków zawartych w programie Polski Ład Energetyka

IV. edycja międzynarodowej konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”. Fot. BiznesAlert.pl.

Zielony Ład zachęca rolników do ograniczenia skutków zmian klimatu. Rolnictwo może być beneficjentem działań Unii Europejskiej, ale bez dialogu działania te mogą poskutkować zmniejszeniem konkurencyjności rolnictwa – powiedział minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Grzegorz Puda podczas IV. edycji międzynarodowej konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”.

– Rolnictwo jest obszarem, w którym wiele zależy od pogody. Wykorzystuje ono energię ze źródeł odnawialnych, ale również w niewielkim stopniu emituje gazy cieplarniane. Niezrównoważone rolnictwo oparte na metodach przemysłowych przyczynia się do zwiększenia emisji. Kraje UE, które postawiły na takie rolnictwo, mają około 7-krotnie większe emisje niż Polska czy Węgry. Zielony Ład zachęca rolników do ograniczenia skutków zmian klimatu. Rolnictwo może być beneficjentem działań Unii Europejskiej, ale bez dialogu działania te mogą poskutkować zmniejszeniem konkurencyjności rolnictwa – podkreślił.

– Widzimy szansę w OZE na poprawę życia na wsi i stworzenie nowych szans rozwojowych dla rolnictwa, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Z punktu widzenia rolnictwa, najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii mogą bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Szczególną wagę przywiązujemy do energetyki wodnej i biogazu, które naszym zdaniem są niedoceniane – zaznaczył.

– OZE nie zastąpią energetyki systemowej. Kiedy to się stanie, powinno się to dziać jak najbardziej płynnie. Jest to rola ministra rolnictwa i każdego w rządzie, by zmiany te zachodziły jak najbardziej łagodnie. Wytwarzanie energii na własne potrzeby to dobry kierunek rozwoju. Warto wykorzystywać lokalne zasoby i potencjał wiatru i słońca, a gdzie to możliwe, także geotermii. Nie bez znaczenia dla odbiorców jest kwestia rachunków za energię. Ważne jest również to, by produkcja z OZE była dostosowana do lokalnych potrzeb. Należy też pamiętać, że powstawanie spółdzielni energetycznych jest procesem długotrwałym, i wymaga zgody poszczególnych członków spółdzielni – podsumował minister.

Michał perzyński