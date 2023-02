PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło w styczniu Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że krajowe zużycie energii elektrycznej w styczniu spadło o 5,07 procent rok do roku.

Sieci przesyłowe. Fot.: PSE

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wynika, że krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 5,07 procent rok do roku i wyniosło 15,09 TWh w styczniu 2023 roku.

– Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 6,93 procent rok do roku do 15,04 TWh w styczniu – podają PSE.

W styczniu 2023 roku w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 7,37 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 2,72 procent rok do roku), 3,49 TWh z węgla brunatnego (spadek o 20,28 procent rok do roku), natomiast w elektrowniach gazowych – 1,31 TWh (wzrost o 8,03 procent), zaś w elektrowniach wiatrowych – 2,32 TWh (spadek o 9,16 procent rok do roku) – czytamy w komunikacie.

PSE świadczą usługi przesyłania energii elektrycznej. Odpowiadają za ruch sieciowy, bezpieczeństwo, eksploatację oraz konserwację systemu elektroenergetycznego.

ISBnews/Jędrzej Stachura