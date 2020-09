Południowy kuzyn polskiego gazoportu będzie w Chorwacji za miesiąc Alert

Projekt FSRU na wyspie Krk w Chorwacji. Fot. Krk LNG

Pływający chorwacki terminal LNG o nazwie LNG Hrvatska powinien dotrzeć do miejscowości Omisalj na wyspie Krk w drugiej połowie października. Testy eksploatacyjne powinny rozpocząć się w listopadzie, a od 1 stycznia przyszłego roku terminal LNG rozpocznie komercyjną eksploatację. Będzie on służył Europie południowo-wschodniej do dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gaz. W przeciwieństwie do polskiego obiektu, nie będzie to jednak bliźniak, a kuzyn, bo obiekt będzie to pływająca jednostka regazyfikacyjna.

FSRU w Chorwacji pod koniec października

Dobiegają końca prace nad przebudową gazowca „Golar Viking” na statek do magazynowania i gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (FSRU), czyli pływającego terminalu LNG w chińskiej stoczni Huaron-Dadong. Statek o nowej nazwie „LNG Hrvatska” ma także napisane miejsce rejestracji, czyli Split. Pod koniec tego miesiąca powinien popłynąć on z Szanghaju do Omišalj – potwierdził Hrvoje Krhen, dyrektor spółki LNG Hrvatska, obsługującego terminal skroplonego gazu ziemnego na wyspie Krk.

– Wszystkie prace na statku przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wypłynięcie statku zaplanowano pod koniec września, a do Omišalj powinien dotrzeć w drugiej połowie października. Przed przybyciem na Krk, gazowiec weźmie określony wolumen skroplonego gazu ziemnego potrzebnego do próbnej eksploatacji, podczas której przetestowany zostanie cały system statku FSRU, lądowa część elektrowni oraz gazociąg. – Prace próbne powinny rozpocząć się w listopadzie, natomiast od 1 stycznia przyszłego roku terminal LNG rozpocznie komercyjną eksploatację i pierwsze dostawy komercyjnych ilości gazu ziemnego do systemu – powiedział Krhen. W Omišalj trwają jeszcze prace związane z budową lądowych instalacji do odbioru gazu ziemnego.

Statek FSRU „LNG Hrvatska” to przebudowany tankowiec LNG „Golar Viking”, zbudowany w 2005 roku. Pojemność przewozu to 140 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego. Firma LNG Hrvatska kupiła statek w przetargu od firmy żeglugowej Golar za 159,6 mln euro, wliczając koszty modernizacji. Przebudowę powierzono China State Shipbuilding Corporation (CSSC) i stoczni Huaron-Dadong w pobliżu Szanghaju. Zdolność skraplania skroplonego gazu ziemnego wynosić będzie 2,6 mld metrów sześciennych rocznie. Całkowita wartość projektu budowy terminalu LNG na Krk to 233 mln euro, z czego nieco ponad 101 mln euro pochodziło z grantu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Równolegle z pracami na statku FSRU „LNG Hrvatska” w Chinach, w Chorwacji trwają prace nad budową lądowych instalacji do odbioru gazu ziemnego oraz gazociągu między Omišalj a miejscowością Zlobin, którego inwestorem jest gazowy operator Plinacro i który połączy terminal LNG z głównym gazociągiem Pula – Karlovac i dalej do krajów trzecich.

Na budowie lądowej części terminalu LNG wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Zakończono budowę pirsu wraz z żelbetonowymi podporami. Na pirsie zamontowano ramiona wskazujące i pochylnię umożliwiającą dostęp do statku. Zakończono budowę gazociągu łącznikowego o długości 4,2 km, wodociągu i zbiornika przeciw pożarowego.

Gaz dla Węgier

Odbiorcą gazu poza chorwackimi spółkami będzie MFGK Chorwacja, która własnością węgierskiego MFGK. Węgry będą mi.n. kupować około 250 mln m sześc. gazu rocznie od potentata energetycznego Shell – potwierdził niedawno minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Po raz pierwszy Węgry zawarły długoterminowe kontrakty na dostawy gazu z dostawcami innymi niż rosyjski Gazprom. Przez spółkę MFGK, Węgry najprawdopodobniej wykorzystają wydzierżawione wolumeny w chorwackim terminalu LNG, ponieważ Węgry mają już gotowe niezbędne połączenia z sąsiednimi krajami.

Rezerwacja przepustowości

Największą część wolumenu terminalu LNG wydzierżawiły firmy MFGK Croatia, PowrGlobe Qatar i MET Croatia Energy Trade, a także chorwackie spółki z udziałem skarbu państwa HEP i INA o wolumenie około pół miliarda metrów sześciennych. MFGK Chorwacja wydzierżawiła 0,7 mld m sześc. pojemności w pierwszym roku gazowym (rozpoczyna się on w październiku każdego roku), a przez następne sześć lat nieco ponad miliard metrów sześciennych. MET Croatia Energy Trade w pierwszym rokiem 2020/2021. wydzierżawiła 0,22 mld m sześc. i 0,54 mld m sześc. na kolejne dwa lata. PowerGlobe Qatar zarezerwowało 0,468 mld m sześc. na kolejne 5 lat (od 2020/2021 do 2024/2025). W latach kolejnych od 2025/2026. do 2029/2030 firma wydzierżawiła 0,624 mld m sześc., a następnie w kolejnych pięciu latach (od 2030/2031 do 2034/2035) ,936 mld m sześc.

Zarezerwowany wolumen w pierwszym roku gazowym terminalu LNG to łącznie 1,878 mld m sześc., w kolejnych dwóch latach (2021/2022 i 2022/2023) wynajęto łącznie 2, 54 mld metrów sześciennych, co oznacza, że ​​przez te trzy lata nie ma już wolnych wolumenów do rezerwacji.

Według LNG Hrvatksa na lata od 2023/2024. do 2026/2027 na razie wynajęto nieco ponad dwa miliardy metrów sześciennych. Natomiast w latach gazowych od 2027/2028. do 2029/2030 o nieco ponad 1,1 miliarda metrów sześciennych.

Novilist/Bartłomiej Sawicki