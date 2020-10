Porozumienie naftowe nie jest przestrzegane. „To niesprawiedliwe i groźne dla rynku” Alert

Źródło: pxhere.com

Posiedzenie ministrów porozumienia naftowego OPEC+ zakończyło się apelem o przestrzeganie jego zapisów. Problemy z obniżeniem wydobycia mogą utrudnić równoważenie rynku ropy, czyli podnoszenie ceny baryłki do poziomu dającego rentowność krajom uzależnionym od jej sprzedaży.

Połączona Ministerialna Komisja Monitorująca OPEC+ (JMMC) obradowała online na temat zmian na rynku ropy od poprzedniego spotkania z 17 września oraz perspektyw na 2021 rok. Zaapelowała do krajów uzupełniających niedobory cięć wydobycia ropy o przyspieszenie ich wdrażania do grudnia 2020 roku, do kiedy obowiązują plany krajowe uzupełniania tych braków. Kompensacja we wrześniu 2020 roku sięgnęła 249 mln baryłek dziennie. OPEC+ osiągnęło jako całość 102 procent zgodności z cięciami, nie licząc dobrowolnych cięć dodatkowych Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak niektóre kraje nadal tną wydobycie na skalę mniejszą, niż zadeklarowały w układzie. – Niedotrzymywanie układu jest nie tylko niesprawiedliwe wobec pozostałych państw, ale szkodliwe dla procesu równoważenia rynku ropy – czytamy w komunikacie JMMC.

Jest tak, ponieważ odrodzenie gospodarcze na świecie spowolniło poprzez ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa, szczególnie w obu Amerykach, Azji i Europie. Komisja zaapelowała do państw OPEC+ o czujność i aktywność ze względu na owe warunki rynkowe. – Odrodzenie nie nabiera tempa, którego spodziewaliśmy się na początku roku – przyznał sekretarz generalny OPEC Mohamed Barkindo podczas posiedzenia Połączonej Komisji Technicznej OPEC+ z 15 października. – Zapotrzebowanie jest nadal słabe.

Następne spotkanie JMMC odbędzie się 17 listopada 2020 roku.

Ropa naftowa taniała we wtorek, 20 października o godz. 6.00 czasu polskiego. Brent kosztowała 42,29 dolarów za baryłkę, a WTI – 40,57 dolarów.

OPEC/Kommiersant/Wojciech Jakóbik