OPEC+ przypilnuje oszustów porozumienia naftowego Alert

Siedziba OPEC w Wiedniu. fot. BiznesAlert.pl

Największe cięcia wydobycia ropy mające trwać w maju i czerwcu zostaną przedłużone o kolejny miesiąc, a kraje, które nie wywiązały się z nich w tym czasie mają uzupełnić brakujące ograniczenia w lipcu.

Na szczycie online OPEC+ doszło do rewizji skuteczności porozumienia naftowego z kwietnia 2020 roku. Zakładało ono coraz mniejsze cięcia wydobycia ropy w krajach podpisanych pod układem o 9,7 mln baryłek dziennie w maju i czerwcu 2020 roku, o 7,6 mln baryłek do końca 2020 roku i o 5,5 baryłek do kwietnia 2022 roku z opcją rewizji w grudniu 2021 roku.

Szczyt online z szóstego czerwca przyniósł pierwsze rozstrzygnięcia. Według Bloomberga kraje członkowskie zgodziły się wydłużyć najgłębsze cięcia (o 9,7 mln baryłek dziennie) o jeden miesiąc, lipiec. Kraje, które nie wywiązały się dotąd w pełni z ustalonych kwot, mają je dołożyć do cięć zaplanowanych w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 roku. Zgodność z założeniami układu ma być warunkiem jego dalszego trwania, a zasady ustalone w jego ramach „nienaruszalne”.

OPEC+ nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu. Trwa sesja zamknięta dla mediów. Porozumienie naftowe mogło mieć wpływ na notowany obecnie wzrost cen ropy, ale problemy z jego przestrzeganiem stawiają pod znakiem zapytania jego dalszą skuteczność.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik