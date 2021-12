Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki zostało podpisane Alert

Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska. Fot. Mariusz Marszałkowski

– To już czwarte porozumienie sektorowe, które jest zawierane z szeroko rozumianą branżą energetyczną w Polsce – powiedział sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska podczas konferencji z okazji podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

– Pierwsze porozumienie dotyczyło rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, kolejne rozwoju wodoru, potem rozwoju biometanu a dziś podpisujemy porozumienie dotyczące fotowoltaiki. Te umowy mają na celu zwiększenie udziału polskich firm w rozwoju technologii – powiedział Ireneusz Zyska.

– Chcemy, aby w ciągu dekady fotowoltaika stała się polską specjalizacją nie tylko na rodzimym rynku, ale i europejskim oraz globalnym. Mamy perspektywy, aby tak się stało. Porozumienia wprowadzają na wyższy poziom rozmowy firm, przemysłu, świata nauki i instytucji finansowych. To da impuls polskiej gospodarki do rozwoju tych perspektywicznych sektorów – podkreślił sekretarz stanu.

Ireneusz Zyska zaznaczył, że Polska osiągnęła cel OZE na 2020 rok i wyprodukowała 16,13 procent energii w instalacjach odnawialnych. – To wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia instytucji naukowych, m.in. Instytutu Jagiellońskiego. Nowy system rozliczania fotowoltaiki nadal będzie korzystny dla prosumentów, jednak nie dało się utrzymać dotychczasowego systemu. On był dobry, gdy mieliśmy 100, 200 czy 300 tys. prosumentów. Nie sprawdza się jednak, gdy zbliżamy się do miliona – powiedział.

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwie Anna Gembicka uważa, że porozumienie jest ważne nie tylko dla prosumentów, ale dla całego obszaru wsi. – Rozwój technologi i udzielone wsparcie sprawiło, że fotowoltaika stała się dostępna dla każdego – przyznała.

Gembicka podkreśliła, że wyzwania Nowego Zielonego Ładu dotykają również rolnictwa i wsi. – Z punkty widzenia ministerstwa rolnictwa szczególnie ważne są technologie wykorzystywane właśnie w tym sektorze. Zależy nam na tym, aby rozwój fotowoltaiki był zrównoważony pod każdym możliwym kątem – powiedziała.

Mariusz Marszałkowski