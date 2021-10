Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju wodoru w Polsce zostało podpisane Alert

Podpisanie porozumienia na rzecz gospodarki wodorowej. Fot. Mariusz Marszałkowski

Dzisiaj w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa poświęcona podpisaniu porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce.

Porozumienie sektorowe na rzecz wodoru

– Mam osobiście wielką satysfakcję, bo resort klimatu i środowiska jest gospodarzem drugiego dużego porozumienia. Było to drugie na świecie, a pierwsze w UE dotyczące morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj spotykamy się, aby podpisać kolejne porozumienie, tym razu dotyczące wodoru. Ta dziedzina będzie wymagała od nas ścisłej współpracy przez wiele lat. Musimy budować wspólnotę w oparciu o wspólny cel i zaufanie. Nie uda się nam przebić szklanego sufitu konkurencji, jeżeli nie wygenerujemy tego zaufania. Takie porozumienie daje nadzieję, że będziemy w stanie się zmobilizować, aby dążyć do celu. To potężne wyzwanie, które stoi przed nami. Musimy nauczyć się mylić, musimy umieć ponosić porażki. Jeżeli chcemy być gospodarką, która będzie wytyczała nowe tory, to musimy zrozumieć, że nie każda ścieżka, nie każdy projekt zostanie doprowadzony do realizacji komercyjnej. Jednak i one są potrzebne dla dobra całej branży. Chcemy, aby branża wodorowa była naszą wizytówką na świecie – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas konferencji prasowej.

– Samo zebranie 137 interesariuszy jest ogromnym sukcesem tego prozumienia. Porozumienie tworzyło siedem grup roboczych, w które zaangażowane było ponad 600 osób. Będzie mu towarzyszyć strategia wodorwa, która będzie tworzyła wspólne ramy tworzenia dynamiki rozwoju wodoru – dodał.

– Dzisiejsza sytuacja na rynku gazu przypomina sytuację z lat 70., która dotknęła ropy naftowej. Wtedy ten kryzys stworzył MAE, podjęto szereg działań, aby nie być zależnym od wahań cen surowców. To był element bezpieczeństwa. Odnawialne źródła energii zależne są również od pogody. Wielkim wyzwaniem zeroemisyjnego systemu jest to, że nie zawsze OZE będą produkować energię. Aby rozwiązać ten problem, mamy dwie opcje. Pierwszą jest energetyka jądrowa. Drugim kierunkiem jest magazynowanie energii. Wchodzimy w nową przestrzeń tworzenia rozwiązań, w której wodór może pełnić kluczową rolę. Porozumienie, które dziś wspólnie podpiszemy jest zwornikiem, który połączy polski wkład, tzw. local content, perspektywy badawczo rozwojowe, mamy kwestie szkolenia kadr, również w aspekcie łączenia i współpracy podmiotów – mówił Kurtyka.

Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński