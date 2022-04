Portal Przyłączeniowy, czyli e-oszczędność czasu od PSG Alert

Infrastruktura gazowa. Fot. PSG

W marcu 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa (PSG) uruchomiła Portal Przyłączeniowy, który umożliwia podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej bez wychodzenia z domu. Spółka podkreśla, że elektroniczne narzędzie to przede wszystkim oszczędność czasu.

PSG podaje, że Portal Przyłączeniowy to system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób i co najważniejsze bez wychodzenia z domu pozwala na m.in. złożenie wniosku czy podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Aplikacja dostępna jest na komputerach, tabletach i smartfonach, a klienci mogą z niej korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ciągu dwóch lat indywidualne konto na Portalu Przyłączeniowym założyło już ok. 140 tys. użytkowników. Dzień po uruchomieniu platformy wpłynęły pierwsze wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do dziś wpłynęło ich już blisko 160 tys. Oznacza to, że średnio co piąty wniosek jest składany tą drogą.

– Z satysfakcją obserwujemy jak coraz więcej klientów w celu przyłączenia do sieci gazowej wybiera złożenie wniosku przez Portal Przyłączeniowy. Przez pierwszy rok funkcjonowania tego narzędzia skorzystało z niego ok. 73 tys. klientów, natomiast w drugim już ponad 75 tys. Aspiracją Polskiej Spółki Gazownictwa jest bycie innowacyjnym przedsiębiorstwem, dlatego Portal Przyłączeniowy będzie stale rozwijany i dostosowywany do oczekiwań naszych klientów także w kolejnych latach – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Ostatnie dwa lata to czas, kiedy obok codziennej pracy w portalu, pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa podejmowali jednocześnie działania rozwojowe mające na celu dalsze optymalizacje zarówno pod kątem obsługi przez naszych pracowników jak i korzystania przez klientów.

Na bazie tych oczekiwań, w połowie 2021 roku PSG podjęła decyzję o realizacji szeregu modyfikacji w portalu, takich jak między innymi:

– udostępnienie mapy z podziałem geodezyjnym działek,

– udostępnienie wraz z prezentacją na mapie w portalu przebiegu tras sieci gazowych,

– poprawienie słownika teleadresowego, głównie poprzez zmniejszenie liczby pól niezbędnych do wprowadzenia adresu,

– umożliwienie wyszukiwania obiektu przyłączanego po numerze działki.

Funkcjonalność Portalu Przyłączeniowego

Zmiana wywodzenia danych teleadresowych pozwala na bardziej sprawne i ergonomiczne wyszukiwanie danych teleadresowych budynków oraz działek, zarówno tych planowanych jak i istniejących. Klient wprowadza nazwę województwa i miejscowości, a portal sam uzupełnia na tej podstawie pozostałe dane lokalizacyjne takie jak: powiat i gmina. Kryteria wyboru podpowiedzi ze słownika ulic zawężone zostały do konkretnej miejscowości w danym powiecie/gminie.

Kolejną zmianą jest dodanie możliwości wyszukania lokalizacji nieruchomości po numerze działki. W tym celu niezbędne jest ustalenie jej pełnego numeru. Dlatego PSG umieściła podpowiedź, jak go ustalić. Po jego wprowadzeniu mapa przybliża się do tej lokalizacji. Widząc swoją działkę, klient ma możliwość pinezką zaznaczyć lokalizację szafki gazowej. Taka forma prezentacji ułatwia nawigowanie i odnajdywanie wartości oczekiwanych przez klienta.

Do nowej ciekawej funkcjonalności z pewnością należy również udostępnienie widoku mapy w portalu. Dzięki temu klienci, którzy zakładają konto/logują się w portalu mogą sprawdzić online, czy ich budynki, nieruchomości znajdują się w zasięgu oddziaływania sieci gazowej.Prezentowana w portalu mapa ma dodatkową możliwość, która pozwala włączać i wyłączać odpowiednie warstwy map, tj.: dane adresowe, ewidencję gruntów – działki, przebieg trasy sieci gazowej. Taka forma prezentacji mapy w portalu to również korzyści dla pracowników PSG. Klient wykonuje zdjęcie mapy. Następnie zapisany załącznik przesyłany jest do systemów spółki. Mapa zawiera wszystkie dane, w tym podział geodezyjny działek z zaznaczoną istniejącą siecią gazową oraz lokalizację szafki. Przekłada się to na ułatwienie pracy poprzez szybką lokalizację wniosku klienta na mapach Polskiej Spółki Gazownictwa.

Oprócz działań rozwojowych bezpośrednio w samym portalu, Polska Spółka Gazownictwa realizowała również kampanie informacyjne na jego temat w sieci internetowej oraz w mediach społecznościowych. Głównym celem było przybliżenie klientom najważniejszych funkcjonalności oraz zasad poruszania się po portalu. Ponadto zostały przygotowane także filmy instruktażowe dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z portalu. Filmy zostały opracowane, aby w prosty i czytelny sposób przeprowadzić klientów przez rejestrację i logowanie, a następnie złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie. Filmy zostały zamieszczone na stronie oraz na kanale Youtube Polskiej Spółki Gazownictwa.

W kolejnym etapie działań rozwojowych portalu, klienci którzy założą już konto, będą mogli skorzystać z podpowiedzi w postaci krótszych filmów omawiających poszczególny etap procesowania wniosku o przyłączenie lub zawarcie umowy. W najbliższym czasie PSG rozpocznie proces implementacji filmów w portalu. Spółka chce w ten sposób ułatwić klientom składanie wniosków oraz pokazać jak wiele korzyści niesie ze sobą korzystanie z elektronicznej obsługi procesu przyłączania do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa.

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce zachęca do korzystania z portalu, gdyż jest to wygoda i oszczędność czasu. Osoby składające dokumenty w formie elektronicznej, mogą to uczynić w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności udawania się do Miejsca Obsługi Klienta.

Innowacyjność portalu została doceniona podczas zeszłorocznych targów EXPO-GAS w Kielcach. Jury przyznało mu najwyższą nagrodę za produkt w kategorii „Usługi”.

Polska Spółka Gazownictwa/BiznesAlert.pl