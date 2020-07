Posłowie chcą przesunąć termin wejścia w życie opłaty mocowej Alert

Sejm zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach, w którym ujęto zmianę terminu wejścia w życie nowej opłaty mocowej. Termin miałby zostać przesunięty jest na 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ustawą o rynku mocy, opłata miała być doliczana do rachunków od 1 października tego roku.

– Zgodnie z projektem nowelizacji opłata mocowa ma być pobierana od 1 stycznia 2021 roku. To oznacza, iż nie pojawi się jesienią, ale będzie wyższa niż była zakładana, ponieważ koszty rynku mocy będą dzielić się przez mniejszy wolumen zużycia energii elektrycznej – powiedziała Monika Krasińska, dyrektor działu prawno-analitycznego Energy Solution. Z szacunków Energy Solution wynika, że po przesunięciu terminu wejścia w życie opłaty mocowej jej średnia stawka wzrośnie o ok. 25 proc. i będzie wynosić powyżej 40 zł za MWh.

Ponadto w projekcie ustawy o biokomponentach znajduje się zapis dotyczący rynku mocy, który wydłuża termin publikacji przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek opłaty mocowej oraz godzin szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie energetycznym na 2021 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

– To oznacza, że jeszcze dłużej poczekamy na poznanie kosztów, jakie poniosą poszczególni odbiorcy. Najwyraźniej operatorzy nie wyrobili się z dostosowaniem liczników, by móc naliczać opłaty za pobraną energię w wybranych godzinach – powiedziała Monika Krasińska. Z wcześniejszych wyliczeń Energy Solution przeprowadzonych na podstawie giełdowych cen energii elektrycznej wynika, że w 2020 roku średnie koszty prądu dla firm i samorządów, niezależnie od opłaty mocowej, wzrosną łącznie o 11,9 mld zł (względem 2018 roku). W 2019 roku, kiedy rząd zamroził ceny i dopłacał do rachunków za prąd szacunkowe koszty energii dla firm i samorządów wzrosły o 9 mld zł.

Rynek mocy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne państwa. Jego funkcjonowanie ma być finansowane przez odbiorców końcowych poprzez tzw. opłatę mocową, doliczaną do rachunków za energię elektryczną.

