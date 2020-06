Pracodawcy RP inaugurują koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski” Alert

18 czerwca odbyła się inauguracja koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, nowej inicjatywy Pracodawców RP, skierowanej do przedsiębiorców, ośrodków naukowych i osób prywatnych.

Koalicja, społeczeństwo i rozwój

Członkami koalicji obok Pracodawców RP są Fortum Polska, Coca Cola Polska, Eneris Surowce, Instytut Jagielloński, Karmar, Kampania Piwowarską, Polmass, Strabag i Browary Polskie. Jej celem jest promowanie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), współpraca, dzielenie się dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim promocja rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego naszego kraju.

W związku z inauguracją odbyła się dyskusja ekspertów, którzy zastanawiali się, jaka będzie rola energetyki w tworzeniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz w jaki sposób firmy mogą zwiększać efektywność energetyczną oraz wdrażać rozwiązania GOZ.

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, przedstawił cele koalicji. Podkreślił, że droga do czystej energii w Polsce nie będzie łatwa i krótka. – Dzisiaj jako Pracodawcy RP stawiamy pierwszy krok. Wspólnie z partnerami zawiązujemy koalicję. Neutralność klimatyczna gospodarki i transformacja energetyczna to konieczność. Niestety, ten fakt jest jeszcze niekiedy kwestionowany i pomijany. Niekiedy argumentem jest brak technologii lub inne przeszkody. To nieprawda. Stawiam radykalną tezę: albo ludzkość będzie używać czystej energii, albo nie będzie ludzkości. Technologie są już dostępne, jesteśmy o krok od ich wykorzystania – tłumaczył przedstawiciel Pracodawców RP.

Powiedział, że wystarczy iskra pomysłowości oraz pracowitość. – Po to jest koalicja, by dzielić się pomysłami dawać przykład pracowitością. To odpowiedź na unijny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Drogą do osiągnięcia założeń Europejskiego zielonego ładu jest GOZ, odpowiednie gospodarowanie surowców, właściwe zagospodarowanie odpadów, ekoprojektowanie produktów, oraz poprawa efektywności energetycznej. Musimy dążyć do niej już i w sposób szczególny. Musimy jak najmądrzej wykorzystywać zasoby, produkując energię z paliw lokalnych, optymalizując przesyła energii i magazynowanie, odpowiednie wykorzystywanie w transporcie, przemyśle i naszych domach. Biznes to doskonale rozumie. Nie ma już mowy o negowaniu polityki europejskiej. Chcemy być głosem w ogólnopolskiej debacie – tłumaczył Malinowski.

Efektywność wykorzystania zasobów jest kluczem w energetyce

W dyskusji wzięła udział także Izabela Van den Bossche, wiceprezes ds. komunikacji, City Solutions Fortum. – Jeśli biznes chce przerwać i odnosić sukcesy, musi działać odpowiedzialnie. W Fortum kierujemy się zasadami GOZ we wszystkich obszar. Elektrociepłownia Zabrze jest doskonałym przykładem dla Polski. Chcemy w Polsce pokazać odpowiedzialne podejście do węgla – tłumaczyła przedstawiciela Fortum. Przestawienie się na niskoemisyjne paliwa jest trudnym procesem. Podeszliśmy do Polski w sposób elastyczny, czyli korzystamy z paliw, które pozwalają nam na elastyczność. Pozwalają także redukować wykorzystanie węgla, wprowadzają paliwa stworzone z surowców, które już nie będą wykorzystane. W Zabrzu jest to węgiel wraz z paliwem RDF – tłumaczyła Izabela Van den Bossche. Wiceprezes poinformowała także, że paliwa oparte o odpady Fortum spala też na Litwie, największą elektrociepłownią tego typu firma posiada w Sztokholmie. – Ogrzewamy 13 procent Sztokholmu. Efektywność wykorzystania zasobów jest kluczem tu kluczem – podkreśliła Izabela Van den Bossche.

Eksperci zgodzili się, ze rola społeczeństwa w rozwoju GOZ oraz produkcji paliw jak RDF jest ogromna. – Gdybyśmy my wszyscy nie podeszli do tego odpowiedzialnie, tych paliw by nie było. Bez akceptacji społecznej nie moglibyśmy realizować naszych inwestycji. Kluczowa jest także edukacja społeczeństwa – powiedziała przedstawiciel Fortum.

Leszek Juchniewicz, Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. energii, który moderował także dyskusję, podkreślił, iż stoimy prze dylematem jak upowszechnić gospodarkę o obiegu zamkniętym w energetyce. W Polsce przyjęliśmy zasady GOZ, które zostały ujęte w Strategii na Rzecz Odpowiedzianego Rozwoju. Podkreślił, że UE ciągle aktualizuje przepisy w tej sferze i GOZ będzie się stale rozwijać.

Patrycja Rapacka