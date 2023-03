Premier Meklemburgii sprzeciwia się budowie gazoportu niedaleko wyspy Rugii Alert

Premier Meklemburgii Pomorza Przedniego Manuela Schwesig (SPD) odrzuca projekt pływającego terminalu gazu skroplonego niedaleko wyspy Rugii.

Manuela Schwesig. Źrodło Wikicommons



Państwowa stacja radiowo-telewizyjna Norddeutscher Rundfunk (NDR) podaje, że wraz z niespodziewanym odrzuceniem projektu przez samą premier, meklemburskie ministerstwo ds. gospodarki nabrało dystansu do przedsięwzięcia, które ma zapewnić regionowi wschodnich Niemiec bezpieczeństwo dostaw gazu. Federalne ministerstwo gospodarki w Berlinie zapewnia, że decyzje o lokalizacji gazoportu LNG zostały podjęte w ścisłym porozumieniu z rządami poszczególnych krajów związkowych – już latem ubiegłego roku. – podaje NDR.



Schwesig zmieniła stanowisko względem gazoportu, argumentując to turystyką i przyrodą. Wezwała ministerstwo gospodarki do udowodnienia konieczności tego projektu i zbadanie alternatywnych rozwiązań. Ministerstwo poinformowało, że projekt u wybrzeży Rugii jest jeszcze w fazie planowania i trwają rozmowy w tej sprawie.



Manuela Schwesig aktywnie popierała budowę Nord Stream 2 i krytykowała niegdyś import LNG. Po ogłoszeniu sankcji na Nord Stream 2, rząd Manueli Schwesig stworzył fundację, która doprowadziła do zakończenia budowy Nord Stream 2 przy ominięciu sankcji.

NDR/Aleksandra Fedorska