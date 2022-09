Prezes Bogdanki: Jeśli inwestycja w hałdy uda się u nas, to uda się w każdej innej kopalni Energetyka

Moim osobistym zdaniem, jeżeli uda się przeprowadzić inwestycję na Bogdance, to uda się też w każdej innej kopalni – powiedział prezes Kopalni Bogdanka Artur Wasilewski zapytany o Program Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Program Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych

Prezes Kopalni Bogdanka zapytany o stan prac nad Programem Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych odpowiedział, ze obecnie odbyły się wstępne oględziny terenu. – Natomiast instalacja, z tego, co zapewnia nas grupa PZH, będzie instalowana w ciągu pierwszego kwartału 2023 roku. Oczywiście musimy tutaj uwzględnić warunki pogodowe. My, jako Bogdanka, jesteśmy na to infrastrukturalnie przygotowani na osadzenie tych modułów wokół naszej hałdy i doprowadzenie odpowiednich mediów dla partnera – powiedział Artur Wasilewski.

– Musimy pamiętać, że mamy najnowocześniejszy zakład przeróbki węgla. Moim osobistym zdaniem, jeżeli uda się to zrobić na Bogdance, to uda się też w każdej innej kopalni. Nasza hałda jest dosyć czysta. Natomiast to, co zostanie odzyskane, my przeznaczamy głównie do elektrowni. Nasz węgiel jest dosyć kruchy, przez co nadaje się najlepiej dla energetyki. Produkt będzie pochodną naszego węgla, więc też tam pewnie trafi – dodał prezes Bogdanki.

Opracowali Szymon Borowski, Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski