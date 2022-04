Prezes PERN: Embargo unijne na ropę rosyjską może być wyzwaniem Energetyka

Tankowiec w naftoporcie. Fot. Naftoport.pl

Prezes PERN Igor Wasilewski stwierdził w rozmowie z ISBnews, że utrzymanie wyników finansowych w 2022 roku będzie wyzwaniem. – Jeśli zapadnie decyzja o embargu na ropę rosyjską na poziomie europejskim, nie będzie przesyłu tego surowca z Adamowa do rafinerii, co dla PERN będzie oznaczało wyzwanie, którego raczej nie zrekompensuje zwiększony przeładunek tankowców w Naftoporcie – powiedział.

Prezes PERN Igor Wasilewski poinformował w wywiadzie dla ISBnews, że utrzymanie wyników finansowych na poziomie 400 mln zł netto w 2022 roku będzie wyzwaniem z uwagi na trudne do przewidzenia zmiany, jakie zachodzą obecnie na rynku. – Przed 2016 rokiem PERN notował zysk netto na poziomie ok. 250 mln zł. Natomiast w ciągu ostatnich czterech lat osiągaliśmy stabilne wyniki finansowe na poziomie 400+ mln zł, tak było również w roku 2021. Dzięki temu zbudowaliśmy silne podstawy ekonomiczne. To pozwala nam skutecznie realizować program Megainwestycji. Liczymy się jednak z tym, że obecny rok będzie pod tym względem trudniejszy – podkreślił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Jeśli zapadnie decyzja o embargu na rosyjską ropę na poziomie europejskim, nie będzie przesyłu tego surowca z Adamowa do rafinerii, co dla PERN będzie oznaczało wyzwanie, którego raczej nie zrekompensuje zwiększony przeładunek tankowców w naftoporcie – powiedział Wasilewski.

ISBnews/Jędrzej Stachura