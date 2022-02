Prezes URE: Zniesienie obliga gazowego nie zmieniłoby sytuacji na rynku gazu Energetyka

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Zniesienie obliga giełdowego nie zmieniłoby sytuacji na cenach gazu w Polsce, ponieważ obecna sytuacja na rynku gazu nie ma charakteru krajowego, ale ogólnoeuropejski. Ponadto, takie działanie przywróciłoby de facto taryfowanie, co jest niezgodne z regulacjami europejskimi – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podczas posiedzenia sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów państwowych.

Prezes URE o cenach gazu

– Ostatnia taryfa zatwierdzona dla PGNiG OD była taryfą skalkulowaną na niepełnych kosztach, czyli takich, które nie odzwierciedlają do końca uwarunkowań rynkowych. Na podstawie regulacji przyjętych przez parlament na początku grudnia, które umożliwiły skalkulowanie taryf na niepełnych kosztach, umożliwiono też przedsiębiorstwu odzyskanie poniesionych kosztów w ciągu 36 miesięcy. Z tej taryfy wynika wzrost kosztu paliwa gazowego o 83 procent, co przełożyło się w mniejszej części. Taryfa dystrybucyjna wzrosła o 3,6 procenta. Ostateczny rachunek klientów końcowych wzrósł o 54 procent. To uśredniony wzrost miesięczny. Każdy z odbiorców ma przydzielone średnie roczne zużycie paliwa gazowego. I te podane wartości są różne, zwłaszcza, że to uśrednienie jest podane w systemie rocznym – mówił prezes URE Rafał Gawin.

– Zniesienie obliga giełdowego nie zmieniłoby sytuacji na cenach gazu w Polsce, ponieważ obecna sytuacja na rynku gazu nie ma charakteru krajowego, ale ogólnoeuropejski. To oznacza, że koszty gazu wynikają z cen panujących na globalnych i europejskich giełdach handlu gazem, a nie jest sprawą wyłącznie polską. Ponadto, takie działanie przywróciłoby de facto taryfowanie, co jest niezgodne z regulacjami europejskimi – zaznaczył szef URE.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński