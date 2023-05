Prezydent mówi o wzmacnianiu więzi z USA a premier o atomie z Francji Alert

Prezydent i premier RP przemawiali podczas 19. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezydent mówił o wzmacnianiu więzi z USA, a premier o atomie z Francji.

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki w Zamku Królewskim. Fot. Kancelaria Prezydenta.

Polska przejmie w pierwszym półroczu 2025 roku prezydencję Unii Europejskiej i według prezydenta Andrzeja Dudy jej priorytetem powinno być „zacieśnienie więzi euroatlantyckich”. Jednym z priorytetów ma być zaś „sprawiedliwa, ale i mądra transformacja energetyczna”, między innymi dzięki energetyce jądrowej.

Premier Mateusz Morawiecki mówił o wzmacnianiu współpracy energetycznej z krajami europejskimi z naciskiem na energetykę jądrową. – Nie wykluczamy zresztą i tutaj współpracy z państwami europejskimi, przede wszystkim z Francją – powiedział cytowany przez Polską Agencję Prasową. – Na ten moment podjęliśmy już decyzję co do pierwszych reaktorów jądrowych budowanych we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami – ocenił.

Polska chce mieć pierwszy reaktor jądrowy w 2033 roku i 6-9 GW w 2043 roku. Pierwotnie miała budować wszystkie w jednej technologii, ale teraz wybrała tę z USA (AP1000 od Westinghouse) do pierwszej lokalizacji na Pomorzu, a w sprawie drugiej, nierozstrzygniętej, rozmawia z potencjalnymi partnerami, w tym francuskim EDF (EPR1/2). Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK chcą budować z koreańskim KHNP dwa reaktory w Pątnowie w technologii APR1400, ale trwa spór o tę technologię z Westinghouse.

Polska Agencja Prasowa / Wojciech Jakóbik