Prezydent Ukrainy obiecuje Polsce dostawy energii z atomu niedługo po rozmowach z Niemcami Alert

Premier RP otrzymał zapewnienie prezydenta Ukrainy o gotowości do dostaw energii do Polski. Tydzień wcześniej premier ukraiński obiecał takie dostawy Niemcom.

Mateusz Morawiecki i Wołodymyr Zełeński. Fot. Kancelaria Premiera RP.

Wsparcie finansowe Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Na wspólnej konferencji padły kwestie zaangażowania Polski w starania, aby Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie 9 mld euro wsparcia finansowego. Omawiano też kwestie polsko – ukraińskiej współpracy energetycznej. Na wspólnej konferencji Mateusza Morawieckiego i Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie, poruszona została kwestia przekazania przez Komisję Europejską 9 mld euro wsparcia finansowego. Premier podkreślał, że Polska wraz z innymi sprzyjającymi Ukrainie państwami regionu, stara się namówić KE do przekazania tej sumy. Według Morawieckiego wsparcie finansowe najechanego sąsiada jest obecnie istotne.

– Polska wraz z sojusznikami, mocno wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego przekazania dziewięciu miliardów euro. To bardzo ważne, by ten następny plan Kremla rzucenia na kolana Ukrainę przez brak zasobów finansowych, się nie udał – powiedział premier w Kijowie, o czym informuje Polska Agencja Prasowa. – Razem z krajami bałtyckim – Litwą, Łotwą, Estonią oraz z Republiką Czeską jesteśmy najbardziej aktywni w UE – zwłaszcza w rozmowach z KE, aby zorganizować wsparcie finansowe dla Ukrainy, a z drugiej strony sankcje finansowe na Rosję – dodał.

Energia z atomu Ukrainy w Polsce

Istotnym tematem wspólnej konferencji premiera Polski i prezydenta Ukrainy, była współpraca energetyczna oby państw. Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość swojego kraju do sprzedaży energii do Polski. – Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego – powiedział.

Eksport energii z Ukrainy do Polski miałby odbywać się za pośrednictwem połączenia Chmielnicki – Rzeszów. Połączenie to obecnie nie jest używane, ale w sytuacji niedoborów energii w Polsce może popłynąć nim energia z ukraińskiej elektrowni jądrowej. Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, już w maju poinformowała w wywiadzie dla BiznesAlert.pl o rozmowach prowadzonych w tym kontekście między Polską a Ukrainą. Ponadto, polskie firmy mają brać udział w odbudowie ukraińskiego sektora energetycznego po wojnie.

Tydzień temu premier Ukrainy Denis Szmychal rozmawiał w Niemczech o dostawach energii z jego kraju i zapewnił, że jest gotów ją sprzedać.

Polska Agencja Prasowa/Szymon Borowski/Wojciech Jakóbik