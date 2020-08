Rosyjskie problemy z eksportem węgla do Chin Alert

Chiny zmniejszyły o 14 procent import węgla z Rosji w 2020 roku. Według rosyjskich dostawców transport kolejowy węgla do Chin stoi w kilometrowych zatorach na granicy. Powodem tej sytuacji są nowe chińskie regulacje jakości sprowadzanego węgla. Według Rosjan jest to jedynie wymówka do wspierania chińskiego przemysłu wydobywczego.

Stop na granicy

Spółki węglowe zauważyły intensyfikujące problemy z dostawą węgla do Chin za pośrednictwem kolei. 29 pociągów towarowych z węglem stoi bezczynnie od połowy maja, czekając na decyzję o przepuszczeniu przez granicę.

Problem nie jest związany z pandemią koronawirusa, gdyż działania chińskich służb celnych wobec rosyjskich dostawców węgla zintensyfikowały się od początku bieżącego roku. Według danych po pierwszych siedmiu miesiącach roku, eksport węgla przez kolejowe terminale wysyłkowe na granicy z Chinami zmniejszył się o 10,7 procent do 4,9 mln ton.

Koleje rosyjskie ze względu na zatory zakazały w dniach 11-20 sierpnia załadunku węglem nowych wagonów. Chińczycy odbierają jedynie 50 procent poziomu ubiegłorocznych dostaw.

Chińczycy odrzucają pojedyncze wagony z węglem ze składów, co generuje problemy logistyczne dostawy.

