Rusza program AgroEnergia. Ma wspomóc rozwój zielonej energii na wsi Alert

Fot. Michał Perzyński

Dzisiaj przeznaczamy program AgroEnergia dla rolników, zależy nam na tym, by wesprzeć oszczędności po ich stronie. Chcemy nadać nowe brzmienie słowu gospodarność. Chcemy, by nadanie wartości odpadom przyczyniło się do zwiększenia efektywności energetycznej – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka na konferencji prasowej na temat naboru wniosków w ramach programu AgroEnergia.

Program AgroEnergia

– To kolejny dzień, który stoi pod znakiem wsparcia zazielenienia naszych źródeł wytwórczych. Dzisiaj przeznaczamy program AgroEnergia dla rolników, zależy nam na tym, by wesprzeć oszczędności po ich stronie. Chcemy nadać nowe brzmienie słowu gospodarność. Chcemy, by nadanie wartości odpadom przyczyniło się do zwiększenia efektywności energetycznej. Program AgroEnergia jest dwuczęściowy, pierwsza część już funkcjonuje w ramach wsparcia dla średniej wielkości biogazowni i małych elektrowni wodnych. Druga część dotyczy nowych technologii, dystrybucją środków będą zajmować się NFOŚiGW i WFOŚiGW. Jest to program „Mój Prąd”, tylko skierowany do większych odbiorców, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 25 tysięcy złotych, pozwoli to zwiększyć strumień zielonej energii w naszym kraju. Istnieje możliwość uzupełnienia tych środków o pożyczki – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Jesteśmy mocno zaangażowani w realizacji tego planu. Te działania są celem samym w sobie, jeśli chodzi o poprawę standardu życia na wsi i uruchomienia nowych możliwości rozwoju dla rolnictwa. Przedsięwzięcie to ma mocne zaplecze finansowe, środki będą pochodzić z KPO, środków spójności i Polskiego Ładu. Liczymy na to, że będzie to zachęta do współdziałania, by rolnicy spróbowali posługiwać się formą działania współdzielczego – powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

– Polska wieś ma wysokie walory ekologiczne. Chcemy do tego dodać kolejny komponent, czyli zasilanie zieloną energią. Chcemy, by źródła zasilania energią i ciepło. Ofertę uzupełniamy o magazyny energii, dzięki którym nie będzie problemów z systemem energetycznym. Program rusza 1 października. Połowa kosztów pokrywana jest z dotacji, nabór trwa do grudnia. Będzie dotyczył fotowoltaiki, pomp ciepła, małych wiatraków i magazynów energii – powiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

Michał Perzyński