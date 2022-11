Rząd zwiększy dopłaty do Mojego Prądu w związku z inflacją Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że w związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd o 2 tys. zł, do 6 tys. lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł. Chodzi o 4. edycję Mojego Prądu, czyli nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku.

fot. Tauron

Program Mój Prąd

MKiŚ podaje, że przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV kwota dofinansowania wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł, natomiast w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie: do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł; do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

Co istotne, wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach trwającej edycji programu w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku. – Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania – czytamy.

– Powyższe zmiany wymagają zmiany w dokumentach Programu Mój Prąd, prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość. O kolejnych szczegółach będziemy informować w następnych komunikatach. Prosimy nie wysyłać zapytań w tej sprawie na skrzynki mailowe – podaje resort klimatu i środowiska.

Ponadto w informacji czytamy, że nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP4) trwający od 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński