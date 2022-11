6000 zł na fotowoltaikę w nowym wydaniu Mojego Prądu Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że kolejna edycja programu Mój Prąd wystartuje 15 grudnia 2022 roku. Prosumenci będą mogli liczyć na 6 tys. złotych dofinansowania.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji. Fot. BiznesAlert.pl

Rząd przygotował kolejną edycję programu Mój Prąd. Rozpocznie się ona od 15 grudnia 2022 roku. – Prosumenci będą mogli liczyć na 6 tys. złotych dofinansowania w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz 16 tys. złotych na instalacje magazynu energii – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Jesteśmy zadowoleni z tego, jak rozwija się program Mój Prąd i fotowoltaika w Polsce. Każdego dnia do systemu dołączają setki nowych prosumentów. Chcieliśmy to nagrodzić i wyjść naprzeciw zmieniającemu się rynkowi i zmiennym cenom. Dlatego w nowym programie od grudnia 2022 roku zakładamy 6000 złotych dla nowych prosumentów na fotowoltaikę i 16 tysięcy złotych na magazyn. Chcemy, by magazynowanie energii stało się powszechną praktyką i normalnością w gospodarstwach domowych, stąd wyższa kwota dofinansowania – powiedziała minister Moskwa podczas konferencji.

– Nie dajemy żadnych limitów na środki finansowe przeznaczone na ten program. Mamy pieniądze na program Mój Prąd jeszcze po poprzednich edycjach. Środków wystarczy dla wszystkich prosumentów, którzy będą chcieli dołączyć do programu – dodała.

Mój Prąd to program wsparcia mający na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ma przyspieszać rozwój energetyki prosumenckiej i zapewnić wsparcie mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura