Promotorka liberalizacji ustawy odległościowej odchodzi z rządu, ale zostaje w ministerstwie rozwoju Alert

Wicepremier Jarosław Gowin powołał min. Annę Kornecką na funkcję Pełnomocnika Ministra do spraw Inwestycji i Zielonego Ładu. Fot. MRPiT

Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii powołał Annę Kornecką na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu. Kornecka została w tym tygodniu odwołana ze stanowiska wiceministra tego samego resortu.

Czwartego sierpnia premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju, przedsiębiorczości i technologii. – Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polski Ład w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego – poinformował wówczas rzecznik rządu Piotr Müller na Twitterze. Nieoficjalnie jednak mówi się, że powodem dymisji była krytyka propozycji podatkowych w Nowym Ładzie.

Z dniem dzisiejszym powołałem min. Annę Kornecką @KorneckaAnna na funkcję Pełnomocnika Ministra do spraw Inwestycji i Zielonego Ładu. @MRPiT_GOV_PL pic.twitter.com/3G0ocr5k4u — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) August 6, 2021

Szef resortu, wicepremier Jarosław Gowin, prezes tego samego ugrupowania politycznego wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy, Porozumienie, dwa dni po odwołaniu Korneckiej powołał ją na stanowisko pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu. Nie określono jednak zakresu kompetencji Korneckiej. Dotychczas zajmowała się w zakresie energetyki kwestią dot. wsparcia dla polskiego przemysłu w efekcie wysokich cen energii, a także liberalizacji ustawy odległościowej dla lądowych farm wiatrowych, co miało odblokować budowę nowych farm wiatrowych. Ustawa ta jest obecnie na etapie prac rządu, a sam projekt miał został przyjęty przez rząd w tym miesiącu i trafić następnie do Sejmu.

Bartłomiej Sawicki