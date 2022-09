Przewodnicząca KE przedstawi kolejne metody złagodzenia kryzysu energetycznego w Europie Alert

Jak informuje Bruksela, unijni urzędnicy zaproponują kilka rozwiązań, które mają przeciwdziałać kryzysowi energetycznemu na nadchodzące miesiące. Wśród działań mają znaleźć się: obowiązkowa redukcja zużycia prądu w godzinach szczytu, maksymalne limity cen na importowane z Rosji surowce oraz limit przychodów dla koncernów energetycznych.

Ursula von der Leyen Fot. Ursula von der Leyen, twitter

Oszczędności ciąg dalszy

Zakładany plan jest kolejną odsłoną walki z kryzysem energetycznym. Rekordowe ceny gazu, które przekładają się na rekordowe ceny energii elektrycznej i węgla wymuszają na KE wdrożenie kolejnych działań mających zapobiec kryzysowi. Nowy plan zawiera pakiet większych oszczędności oraz szereg limitów na surowce i energię elektryczną. Pierwszych z nich jest inteligentne oszczędzanie energii elektrycznej poprzez redukcję popytu. Aby to osiągnąć Komisja Europejska chce wprowadzić ograniczenia zużycia podczas tak zwanych ,,godzin szczytu”. Postulat ten dotyczył się będzie głównie firm produkcyjnych, które energochłonne procesy będą przeprowadzać w godzinach nocnych lub weekendami.

KE zamierza też wprowadzić limit przychodów firm produkujących energię elektryczną po niskich kosztach. – Niskoemisyjne źródła energii przynoszą nieoczekiwane przychody, które nie odzwierciedlają ich kosztów produkcji. Teraz nadszedł czas, aby konsumenci skorzystali z niskich kosztów niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak odnawialne źródła energii – powiedziała Von der Leyen. Chodzi więc o przekierowanie części zysków dla gospodarstw i firm, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Ostatnim punktem wymienionym przez przewodniczącą KE było wprowadzenie maksymalnych cen na surowce z Rosji. Ma to zniechęcić inne państwa do współpracy z Kremlem. – Musimy obciąć dochody Rosji, które Putin wykorzystuje do finansowania tej okrutnej wojny z Ukrainą – stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej

Zmiany te są dopiero w fazie przygotowań. Nie wiadomo zatem czy wszystkie postulaty zostaną wprowadzone i czy wszystkie państwa zgodzą pójdą drogą jednomyślności.

Business Insider/Wojciech Gryczka