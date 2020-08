Przybyło ponad 150 MW fotowoltaiki w Polsce Alert

fot. Mikrointalacja fotowoltaiczna Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały, że moc instalacji fotowoltaicznych – głównie mikroinstalacji – w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w lipcu wzrosła o ponad 150 MW. To kolejny rekord.

Fotowoltaika śrubuje kolejny rekord

PSE poinformowały, że według stanu z pierwszego sierpnia tego roku, moc instalacji fotowoltaicznych w KSE wyniosła 2 261,347 MW, wobec 2108,9 MW pierwszego lipca. Na początku tego roku było to 1 299,6 MW. Tym samym moc instalacji fotowoltaicznych w KSE wzrosła o 152,447 MW, a od początku roku o 961,747 MW.W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego moc tego typu instalacji wzrosła o 156,22 procent., a względem lipca o 7,23 procent.

Moc zainstalowana w #PV w KSE 1.08.2020 r. wyniosła 2261,347 MW (na podst. danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 156,22 proc. rok do roku i o 7,23 proc. w okresie VII 2020 – VIII 2020 r. #OZE #energetyka pic.twitter.com/3STxCxqeJR — PSE S.A. (@pse_pl) August 6, 2020

Co dalej z programem Mój Prąd?

Fotowoltaika w postaci mikroinstalacji rozwija się w Polsce między innymi dzięki programowi Mój Prąd, który zakłada dopłaty do 5 tys. zł do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Program ruszył we wrześniu 2019 roku. Ministerstwo rozwoju, które wspiera chce, aby program Mój Prąd prowadzony przez resort klimatu był kontynuowany po zakończeniu obecnego naboru wniosków o dopłaty. Ma obecnie pracować nad wprowadzeniem do ustawy o OZE koncepcji tzw. prosumenta zbiorowego, którym mają być według definicji spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które zdecydują się na inwestycje we własne źródła energii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki