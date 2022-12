Polscy energetycy znaleźli wyjątkowy sposób na złożenie życzeń świątecznych ukraińskim kolegom Alert

Najbliższe Święta będą dla Ukraińców w historii ich niepodległego państwa – wojna i rosyjskie ataki rakietowe na infrastrukturę energetyczną sprawiają, że za Bugiem będzie zimno i ciemno. Z tej okazji pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych złożyli wyjątkowe życzenia swoim kolegom z Ukrenergo – ukraińskiego operatora sieci przesyłowych.

Źródło: YouTube

Życzenia PSE dla Ukrenergo

– Drodzy Przyjaciele z Ukrenergo! Chcemy podzielić się z Wami drobnym prezentem w tym bardzo trudnym czasie. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia powinny być dla wszystkich czasem radości, miłości i pokoju. Wierzymy, że sprawiedliwy pokój dla Was nadejdzie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak radzicie sobie z naprawą swoich stacji i linii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawsze będą Was wspierać i dostarczać potrzebną pomoc tak długo, jak będzie ona potrzebna. Tymczasem przyjmijcie od nas w prezencie kolędę ukraińską „Dobrij weczir Tobi” zaśpiewaną specjalnie dla Was przez naszych pracowników – napisali pracownicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Życzenia można znaleźć w filmiku na YouTube poniżej.

