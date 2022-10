Putin ubolewa nad faktem, że Niemcy nie chcą już Nord Stream 2 Alert

Według prezydenta Rosji Władimira Putina nie będzie prawdopodobnie chęci Niemiec do importu gazu przez drugą nitkę gazociągu Nord Stream 2 ocalałej po sabotażu.

Prezydent Rosji Władimir Putin fot. Flicr/Mitya Aleshkovsky

Nord Stream 1 i 2 były celem sabotażu 26 września, który doprowadził do wybuchu niszczącego trzy z czterech nitek tych magistral. Linia B gazociągu Nord Stream 2 pozostała dostępna, a Putin zaproponował 12 października dostawy do Europy zainteresowanym krajom. Przyznał jednak dwa dni później, że prawdopodobnie Niemcy nie będą zainteresowane dostawami tym szlakiem. – Będą musieli zdecydować co jest dla nich ważniejsze: realizacja swego rodzaju zobowiązań sojuszniczych czy obrona ich własnych interesów narodowych – powiedział Putin.

Tymczasem Niemcy odnoszą sukcesy w zakresie redukcji zużycia gazu, którego rekordowa cena wywołuje kryzys energetyczny, a wynika z ograniczenia podaży przez Gazprom. Regulator Bundesnetzagentur, który nie wydał zgody na rozpoczęcie pracy Nord Stream 2 po ataku Rosji na Ukrainę, informuje, iż w tygodniu między trzecim a dziewiątym października zużycie gazu w Niemczech było o 30 procent niższe od średniej w analogicznym okresie w poprzednich czterech latach. Jedna z przyczyn to wyższa temperatura, ale także wysiłek na rzecz oszczędzania energii.

Reuters/Bundesnetzagentur/Wojciech Jakóbik