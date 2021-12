R. Power planuje nowe projekty fotowoltaiczne w Polsce Alert

fot. R. Power

Spółka R. Power poinformowało o nowych inwestycjach. Do 2030 roku R.Power chce osiągnąć 10 GWp łącznej mocy we własnych projektach fotowoltaicznych. Uzyskanie tej mocy pozwoli wejść do grona największych niezależnych producentów energii w Europie. Spółka chce zrealizować połowę projektów w Polsce.

R. Power powiększa swój portfel inwestycyjny

R. Power to jeden z największych graczy na polskim rynku PV. W 2021 roku spółka wybudowała i podłączyła do sieci 179 naziemnych elektrowni słonecznych w Polsce, a kolejne 549 MWp elektrowni słonecznych czeka na budowę w Polsce i Portugalii. Spółka rozwija portfel ponad 6 GWp projektów PV na terenie Polski, ale także innych krajów Unii Europejskiej.

– Rozwój w Polsce jest dla nas bardzo istotny dlatego opracowaliśmy wieloletni program inwestycyjny, który uwzględnia nabywanie projektów od partnerów zewnętrznych. W szczególności interesują nas elektrownie o mocy powyżej 5 MWp. Między innymi w tym celu ustanowiliśmy program emisji zielonych obligacji o wartości miliarda złotych – mówi prezes R.Power.

Spółka chce rozwijać własny portfel farm jako niezależny producent energii, w związku z czym nie planuje sprzedaży swoich elektrowni.

R. Power/Aleksander Tretyn