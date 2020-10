Gryglas: Nie będzie zgody na sprzedaż Rosjanom aktywów Lotosu Energetyka

Fot. Bartłomiej Sawicki

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas wykluczył możliwość sprzedaży aktywów Grupy Lotos firmom rosyjskim, o czym informuje Polska Agencja Prasowa.

– Nie będzie zgody na taką transakcję, w której nabywającym byłby podmiot, który budzi jakiekolwiek wątpliwości, którego działanie nie opiera się na rynkowych zasadach i który mógłby zagrażać interesom naszego państwa – zapewnił minister Gryglas na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych.

To odpowiedź na obawy części opinii publicznej o to, że sprzedaż 30 procent akcji Rafinerii Gdańskiej w ramach fuzji Orlenu i Lotosu doprowadzi do ryzyka przejęcia ich przez podmioty rosyjskie. PKN Orlen odrzuca taką możliwość.

Opracował Wojciech Jakóbik