Derusyfikacja Rafinerii Schwedt może zakończyć spór Polski i Niemiec na dniach Alert

Federalny Sąd Administracyjny zdecyduje w sprawie skargi dwóch spółek Rosnieftu na zarząd powierniczy wprowadzony w Rafinerii Schwedt przez Niemcy po inwazji Rosji na Ukrainie. W grę wchodzi derusyfikacja tego obiektu po myśli Polaków lub utrzymanie stanu zawieszenia.

Fot. BiznesAlert.pl

Sąd ma orzec 14 marca w sprawie skargi Rosnieft Deutschland oraz RN Refining and Marketing na wprowadzenie zarządu powierniczego wobec 54 procent udziałów Rosjan w akcjonariacie Rafinerii Schwedt (PCK). Zakłada on, że decyzje podejmuje agencja Budnesnetzagentur, na przykład w sprawie kierunków dostaw ropy, ale przychody wciąż trafiają na konta rosyjskie. Zarząd obowiązuje do 15 marca, a sąd ma orzec, czy jest zgodny z prawem.

Zarząd został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej do Schwedt po inwazji Rosji na Ukrainie. Zakład pracuje na około 50 procent mocy przerobowych, bo jest zaopatrywany przez naftoport w Rostocku. Dotarły do niego także pierwsze dostawy przez obiekt w Gdańsku, ale Polacy oczekują derusyfikacji zakładu w celu ugruntowania tej formy współpracy. Niemcy nie rozstrzygnęli jeszcze czy usuną Rosnieft z akcjonariatu.

Trwają spekulacje na temat możliwości wejścia do niego polskiego PKN Orlen. Ambasador niemiecki w Polsce Thomas Bagger powiedział BiznesAlert.pl, że usunięcie Rosnieftu to kwestia czasu i może wymagać wydłużenia zarządu powierniczego do lata. Rozmówcy niemieckiego RBB24 przekonują, że Rosnieft ma przez sankcje problem ze współpracą z bankami niemieckimi i to kolejny argument za rozstrzygnięciem w tej sprawie.

RBB24/Wojciech Jakóbik