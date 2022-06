Rząd Brandenburgii nie jest przekonany czy da się utrzymać Rafinerię Schwedt Alert

Rząd federalny w Berlinie chce zapewnić ciągłość pracy Rafinerii Schwedt bez rosyjskiej ropy, ale władze Brandenburgii z siedzibą w Poczdamie nie są przekonane co do tego, czy stolica Niemiec podchodzi do tej kwestii z należytą determinacją.

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

Märkische Oderzeitung (MOZ) podaje, że tak znaczący politycy rządu Brandenburgii, jak minister gospodarki i energii Jörg Steinbach i Katrin Lange skierowali trzystronicowy list do ministra federalnego Roberta Habecka. Brandenburgia oczekuje między innymi odpowiedzi na pytanie, czy rząd federalny przejmie część rafinerii, bo dotąd właścicielem tego zakładu jest w większości rosyjski Rosnieft. Następnie ma zostać wyjaśnione jakie umowy zostaną podpisane odnośnie rurociągu do Rostock i jak będą się kształtowały ceny benzyny po przemianach koniecznych dla Schwedt.

– Ministrowie Steinbach i Lange chcieli również wiedzieć, czy istnieje pisemne zobowiązanie UE, że rząd federalny może wypłacić spółce od 250 do 400 milionów euro rocznie jako pomoc, na spowodowane dodatkowe koszty dla firmy związane z odejściem od rosyjskiej ropy – podaje MOZ.

W liście przedstawicieli landu nie poruszono kwestii dostaw przez Naftoport w Gdańsku.

Aleksandra Fedorska