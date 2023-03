Kazachstan jako udziałowiec w niemieckiej rafinerii w Schwedt? Alert

Były minister finansów landu Brandenburg i polityk partii die Linke Christian Görke powiedział lokalnej gazecie Märkische Oderzeitung (MOZ), że Kazachstan jest ewentualnym kandydatem, do przejęcia udziałów w niemieckiej Rafinerii Schwedt (PCK).

Aktywiści Greenpeace w niemieckiej rafinerii Schwedt. Źródło: Greenpeace/Twitter

Pierwsza testowa dostawa 20 000 ton ropy miała wyruszyć w drogę z Kazachstanu do niemieckiej rafinerii w Schwedt 22 lutego, co się jednak z niewiadomych powodów nie udało. 27 lutego z Kazachstanu poszła wiadomość, że ropa zostanie tego dnia wysłana do Niemiec. W regionalnej gazecie MOZ Christian Görke powiedział, że ropa ta dotarła już na teren Polski. – Jeśli ta próba się powiedzie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w marcu dostarczyć 100 000 ton kazachskiej ropy do Schwedt – podaje MOZ.

Informacje o umowach na dostawy ropy z Kazachstanem potwierdziła rzeczniczka Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii w komentarzu dla MOZ. Nowym aspektem dyskusji wokół PCK jest wypowiedź Christiana Görke. Polityk, będąc w Kazachstanie w grudniu 2022, miał zapytać wicepremiera Kazachstanu Romana Sklyara o ewentualnie przejęcie udziałów w rafinerii w Schwedt. Niemiecki polityk nie usłyszał ani “tak”, ani “nie”, ale usłyszał, że nie byłoby to wykluczone. – relacjonuje MOZ. Rafineria w Schwedt jest w 54 procentach własnością firm córek rosyjskiego koncernu Rosnieft. Udziały te zostały 16 września 2022 objęte zarządem powierniczym przez niemiecki rząd. PCK do 1 stycznia była w 100 procentach zależna od rosyjskiej ropy. Obecnie około 55 procent zapotrzebowania dostarczane jest przez port w Rostock. Drugą opcją jest naftoport w Gdańsku, jednak Polska stawia warunek wywłaszczenia udziałów Rosnieftu. Kazachstan tego warunku nie stawia. Rosnieft już w zeszłym roku zachęcał do zmiany rosyjskiej ropy na kazachską w PCK. W tle są spekulacje o możliwym zaangażowaniu PKN Orlen w Schwedt, ale Görke opowiada się za nacjonalizacją i ewentualnym przekazaniem udziałów mniejszościowych Astanie.

MOZ/Aleksandra Fedorska