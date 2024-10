RAPORT: Morze Bałtyckie w centrum transformacji energetycznej

Morze Bałtyckie pozostaje ważną areną działań politycznych i gospodarczych. Dla państw regionu jest to miejsce do inwestycji w OZE i przestrzeń do handlu LNG. Mijający tydzień przyniósł wiele nowości w zakresie wykorzystania bałtyckiego akwenu.

Stabilne dostawy gazu ziemnego to zasługa inwestycji na Bałtyku

Stabilność struktury dostaw gazu ziemnego do Polski kształtuje dziś przede wszystkim gazociąg Baltice Pipe oraz terminal LNG. Szczególnie wyraźnie widać to było we wrześniu, kiedy w wyniku postoju technicznego na norweskiej instalacji w Karsto, przez Baltic Pipe zatłoczono tylko 9 procent całości miesięcznych dostaw. Szczególne znaczenie ma ochrony infrastruktury krytycznej (wszelakiej) szczególnie, że 26 września minęło 2 lata, kiedy to tzw. „nieznani sprawcy” doprowadzili do podwodnych eksplozji gazociągów Nord Stream 1 i 2.

PGE wystawi na aukcję dwa projekty na Bałtyku

Po dopięciu finansowania i podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej ruszymy z fizyczną budową farmy. Pierwsza energia z MFW Baltica 2 popłynie w maju 2027 roku. Wszystkie kluczowe umowy związane z realizacją projektu są podpisane. Mamy zakontraktowane kluczowe elementy farmy – fundamenty, wieże, turbiny, stacje zasilania na lądzie, kable. Budujemy port serwisowy w Ustce, inwestujemy tam ponad 120 milionów złotych w infrastrukturę, podpisaliśmy umowę na dzierżawę nabrzeża na port instalacyjny w Gdańsku – powiedział prezes PGE Dariusz Marzec. Jak poinformował, w przyszłym roku PGE będzie chciała wystawić do aukcji co najmniej dwa projekty morskich farm wiatrowych z tzw. drugiej fazy.

Fundusze na oczyszczenie morza

– Interreg Południowy Bałtyk to program, który przełamuje bariery we współpracy ponad granicami i zbliża do siebie społeczności lokalne, samorządy, środowiska uniwersyteckie, oraz mieszkańców obszaru południowej części Bałtyku. 8,2 milionów euro dofinansowania dla tych pięciu projektów pozwoli zrealizować oraz wdrożyć innowacyjne koncepcje i rozwiązania, które między innymi pomogą zadbać o czystość Bałtyku – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski.

Farmy wiatrowe zajmują obszary rybackie

Z początkiem 2025 roku ma rozpocząć się budowa pierwszej MFW na polskim Bałtyku. Inwestor Baltic Power zaproponował rybakom prowadzącym działalność na obszarze tej farmy i jej infrastruktury przyłączeniowej przejściowy system rekompensat do momentu wprowadzenia rozporządzenia regulującego ostateczną formę kompensacji za utrudnienia w połowach. Uruchomienie morskich farm wiatrowych jest koniecznym krokiem na drodze do dekarbonizacji polskiego miksu energetycznego. Do roku 2040 może zostać oddane do użytku ok. 18 GW, wytwarzające ponad 40 procent obecnego zużycia energii.

Opracował: Piotr Brzyski