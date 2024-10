Rząd przeznaczy osiem milionów euro m.in. na oczyszczanie Bałtyku i dekarbonizacje ciepłownictwa

Resort funduszy i polityki regionalnej poinformował o podpisaniu pięciu umów w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. Dotyczą one dofinansowania projektów dotyczących między innymi badania wraków na dnie Bałtyku i usuwania z nich niebezpiecznych materiałów oraz dekarbonizacji ciepłownictwa.

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej poinformowało o podpisaniu pięciu umów o dofinansowanie projektów z programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Uroczystość odbyła się w Gdańsku i uczestniczyli w niej wiceministrowie Konrad Wojnarowski i Jacek Karnowski. Pierwszy z nich podpisał stosowne dokumenty. Program obejmuje działania na rzecz badań wraków, oczyszczania Bałtyku, produkcji zielonej energii, recyklingu opakowań papierowych i lepszego wykorzystania odpadów. Dofinansowanie wyniesie ponad osiem milionów euro.

Interreg Południowy Bałtyk

– Interreg Południowy Bałtyk to program, który przełamuje bariery we współpracy ponad granicami i zbliża do siebie społeczności lokalne, samorządy, środowiska uniwersyteckie, oraz mieszkańców obszaru południowej części Bałtyku. 8,2 milionów euro dofinansowania dla tych pięciu projektów pozwoli zrealizować oraz wdrożyć innowacyjne koncepcje i rozwiązania, które między innymi pomogą zadbać o czystość Bałtyku – powiedział minister Wojnarowski.

Trzy projekty powstały na Politechnice Gdańskiej, pozostałe zaś w Instytucje Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W ich realizacji biorą udział również zagraniczne podmioty pochodzące z Danii, Szwecji, Niemiec i Litwy.

Jeden z projektów skupia się na badaniu wraków i usuwaniu z niego niebezpiecznych paliw i amunicji.

– Zawarcie tych umów sytuuje Politechnikę Gdańską w czołówce polskich instytucji wspierających zrównoważony rozwój – powiedział na uroczystości podpisania umów profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – To krok w kierunku czystszego i bezpieczniejszego środowiska oraz innowacyjnej i przyjaznej człowiekowi przyszłości. Projekty, które będziemy realizować, dotyczą kluczowych wyzwań naszych czasów: od produkcji zielonej energii i recyklingu opakowań, po efektywne zarządzanie odpadami. Mają ogromne znaczenie dla naszego środowiska i gospodarki, a Politechnika Gdańska jest dumna, że może odgrywać kluczową rolę w ich realizacji.

– Skupiamy się na szeroko pojętej inżynierii mechanicznej, w tym w ramach przedmiotowych projektów na budowie i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnej energetyce i przemyśle, a także pracujemy nad zagadnieniami związanymi z ograniczeniem wpływu na klimat. Zarówno projekt BALTWRECK, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości wody, jak również projekt DecarbonDHS, którego aktywności mają na celu dekarbonizację sieci ciepłowniczych, związane są z wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dla obszarów kluczowych dla bezpieczeństwa i komfortu życia – mówił na uroczystości dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, doktor Marcin Lackowski.

Politechnika Gdańska chce użyć niskokalorycznego gazu do wytwarzania zielonej energii

Uczelnia na swojej stronie przedstawiła opis trzech projektów w których jest partnerem wiodącym. Jeden z nich LoCaGas (Low Calofific Gaz for Green Power Production, ang. Wykorzystanie niskokalorycznego gazu do wytwarzania zielonej energii) posiada dwa cele: produkcję neutralnej klimatycznie energii elektrycznej i ciepła oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez redukcję spontanicznej emisji metanu ze składowisk odpadów. Politechnika wskazuje, że oba te cele przyczynią się do dekarbonizacji gospodarki oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji systemów energetycznych.

W ramach projektu zostaną przetestowane trzy technologie wykorzystania gazu niskokalorycznego:

Silnik z zapłonem iskrowym zasilany mieszanką wzbogaconą w tlen;

Wzbogacenie gazu wysypiskowego;

Technologia silnika dwupaliwowego.

Wartość projektu to 1 786 200 euro, a kwota dofinansowania wyniesie 1 428 960 euro. LoCaGas będzie trwał od pierwszego lipca bieżącego roku do 30 czerwca 2027 roku.

Do tej pory rozpoczęto 40 projektów i przekazano ponad 55 milionów euro

Do tej pory w ramach Interreg Południowy Bałtyk odbyły się cztery nabory, na skutek których rozpoczęto realizację 40 projektów. W tym celu przekazano ponad 55 milionów euro, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej poinformowało, że jesienią bieżącego roku planowane są kolejne konkursy. Wiceminister Wojnarowski przekazał, że resort prowadzi badania potrzeb regionów przygranicznych, a wnioski będą analizowane razem z Komisją Europejską.

Budżet programu Inttereg to 93,8 milionów euro, jest realizowany z udziałem Polski, Danii, Niemiec, Litwy i Szwecji.

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej / Politechnika Gdańska / Marcin Karwowski