Republikanie forsują opcję atomową przeciwko Nord Stream 2. Czy Gazprom już używa gazu jako broni przeciwko Europie?

W czasie kiedy przeciwnicy Nord Stream 2 z Partii Republikańskiej w USA podejmują ostatnie kroki na rzecz zatrzymania tego projektu przed ukończeniem budowy z użyciem ustawy o sankcjach z „opcją atomową”, w Europie nastąpił rekord cen gazu między innymi przez politykę Gazpromu, która może zmierzać do wymuszenia startu dostaw przez tę magistralę.

Senatorzy republikańscy zamierzają blokować kandydatury dwóch urzędników Departamentu Skarbu do czasu zmiany stanowiska administracji Joe Bidena w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Jego budowa jest na finiszu ale ponadpartyjna grupa w parlamencie USA uważa, że jeszcze można ją zatrzymać.

List dwunastu senatorów USA z Partii Republikańskiej do senackiej komisji bankowej to ostrzeżenie. – Gazociąg Nord Stream 2 bezpośrednio szkodzi interesom bezpieczeństwa narodowego USA, naszych sojuszników i partnerów – napisali do sekretarz skarbu Janet Jellen. – Ten projekt wzmocni szkodliwy wpływ Władimira Putina w Europie, zdestabilizuje wrażliwe bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i przyczyni się do dalszej agresji rosyjskiej – dodają.

Senatorowie domagają się wdrożenia sankcji na mocy ustawy CAATSA, bo w innym wypadku będą blokować kandydatury Briana Nelsona oraz Elisabeth Rosenberg na stanowiska w Departamencie Stanu związane z polityką restrykcji. To odpowiedź na deklarację USA-Niemcy o Nord Stream 2 z 21 lipca zawierającą zapowiedzi wsparcia Ukrainy, Trójmorza i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niekonkretną obietnicę sankcji wobec Rosji, jeżeli użyje spornego gazociągu jako broni politycznej. CAATSA to „opcja atomowa” wykluczająca podmioty objęte ograniczeniami z transakcji z udziałem banków amerykańskich, wykorzystania walut, dostępu do określonych towarów i usług jak pożyczki czy pomoc finansowa, wydalenia z USA.

Podobna blokada nastąpiła w marcu 2021 roku, kiedy senator Ted Cruz blokował kandydatury Wendy Sherman na podsekretarza stanu oraz Williama Burnsa na szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej. Ostatecznie Senat przyjął te kandydatury. Według nieoficjalnych informacji Cruz blokował także 13 urzędników wyznaczonych na stanowiska w Departamencie Stanu, a wszystko przez Nord Stream 2. Deklaracja USA-Niemcy jest krytykowana na Ukrainie oraz w Polsce, tymczasem ma ich w znacznym stopniu dotyczyć.

Tymczasem ceny gazu w Europie rosną do rekordowych poziomów. Kommiersant podaje, że niechęć Gazpromu do zwiększenia dostaw gazu przez Ukrainę wywołała wzrost cen na kontynencie do blisko 500 dolarów za 1000 m sześc., który nie powinien się zakończyć przed końcem roku i sezonem grzewczym przez wysokie zapotrzebowanie w Azji oraz małe zapasy w Europie.

Gazprom po raz kolejny odmówił rezerwacji dodatkowych mocy przesyłowych w gazociągach na Ukrainie, o czym informował BiznesAlert.pl. Wywołał kolejny wzrost cen, które sięgają na giełdzie TTF w Holandii 484 dolary za 1000 m sześc. (39 euro za megawatogodzinę). Kontrakty futures na dostawy sierpniowe podrożały o 5,3 procent do 491 dolarów za 1000 m sześc. (39,6 euro za megawatogodzinę). Kontrakty grudniowe kosztują 39,2 euro a styczniowe 38,975 euro.

Dostawy LNG do Europy spadają przez rosnące zapotrzebowanie w Azji. Kontynent odebrał o 12 procent, czyli około miliard metrów sześciennych, mniej LNG od początku lipca niż czerwcu i o 22 procent mniej, niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ceny azjatyckie są jeszcze wyższe, a różnica wynosi około dwóch dolarów za mmbtu, czyli 70 dolarów za 1000 m sześc. W tym samym czasie zapasy gazu w magazynach europejskich sięgają 55 procent ich pojemności w porównaniu z 80 procentami rok temu w tym samym czasie.

Zdaniem Siergieja Kapitonowa cytowanego przez Kommiersant ceny spadną tylko dzięki spadkowi cen LNG w Azji i wzrostowi importu do Europy albo zwiększeniu dostaw gazu Gazpromu przez Ukrainę. Marian Belowa z Vygon Consulting twierdzi, że ceny nie spadną przed sezonem grzewczym przez niskie zapasy i spadek dostaw LNG, tymczasem anomalie pogodowe jak atak zimy na początku 2021 roku, mogą pogorszyć sytuację.

BiznesAlert.pl ostrzegał w przeszłości, a obecnie piszą o tym oficjalnie media na całym świecie, że Gazprom może użyć wysokich cen gazu do wymuszenia jak najszybszego startu dostaw przez Nord Stream 2 po ukończeniu budowy.

