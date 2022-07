Habeck kategorycznie wyklucza powrót do Nord Stream 2 Alert

Oddanie do eksploatacji gazociągu Nord Stream 2 nie wchodzi w grę, ponieważ byłoby to tylko w rękach prezydenta Rosji Władimira Putina – powiedział niemiecki minister gospodarki i klimatu Robert Habeck.

Robert Habeck. Źródło: Wikicommons

Robert Habeck o Nord Stream 2

– Moim zdaniem powrót do Nord Stream 2 były zły i nie wchodzi to w grę – powiedział Robert Habeck w rozmowie z przedstawicielami firmy szklarskiej w Turyngii.

Rurociąg Nord Stream 2 miał podwoić przepływ rosyjskiego gazu bezpośrednio do Niemiec, ale niemiecki rząd zdecydował, że nie zostanie uruchomiony po zerwaniu stosunków z Moskwą przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Przepływy przez rurociąg Nord Stream 1 są obecnie ograniczone. Rosyjski Gazprom tłumaczy to przyczynami technicznymi, ale wielu polityków i komentatorów na Zachodzie postrzega to jako środek odwetowy za zachodnie sankcje.

Z kolei w zeszłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin zasugerował, że wciąż jest możliwość powrotu do Nord Stream 2: – Mamy gotową trasę – Nord Stream 2. Moglibyśmy ją uruchomić – powiedział po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.

Reuters/Michał Perzyński