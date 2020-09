Zasina: Oczekujemy lepszej współpracy z samorządami przy wdrażaniu elektromobilności Elektromobilność

Fot. BiznesAlert.pl

– Zastanawialiśmy się co powinno być najpierw: samochody, czy infrastruktura. Ustawa wyszła temu naprzeciw i zdecydowała, że infrastruktura; ustaliła, że miasta w Polsce powinny mieć pewne minimum stacji ładowania samochodów. Obecnie wymagania te spełniły cztery miasta, pozostałe nie- powiedział prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina podczas konferencji EKG 2020.

– W rozwoju elektromobilności kluczową rolę mają samorządy. My załatwiamy kwestie budowy infrastruktury. Jako Tauron Dystrybucja mamy bardzo dobre doświadczenia. Zastanawialiśmy się co powinno być najpierw: samochody, czy infrastruktura. Ustawa wyszła temu naprzeciw i zdecydowała, że infrastruktura; ustaliła, że miasta w Polsce powinny mieć pewne minimum stacji ładowania samochodów. Obecnie wymagania te spełniły cztery miasta, pozostałe nie. Są samorządy, które w ogóle nie zajęły się tym tematem, my zachęcamy, by się tym zająć. Jeżeli nie tego nie przejdziemy, nowe punkty nie powstaną. Trzeba wybudować jeszcze sieć. Przyzwyczailiśmy się do elementów wsparcia, ale brakuje nam wsparcia samorządów – powiedział prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Będziemy przebudowywać sieć elektroenergetyczną, ale nowe technologie muszą wchodzić w część infrastruktury. Magazyny energii powinny stanowić przełom dotyczący współpracy aktywnego klienta i sieci. My przygotowujemy się kupowania usług elastyczności. Chcemy uaktywnić klientów i im za to zapłacić.

Opracował Michał Perzyński